«Манчестер Сити» продлил контракт с Агуэро
Клуб Английской
Клуб Английской
Новый контракт нападающего рассчитан до лета 2021 года, старый истекал в 2020 году.
«Я счастлив от продления контракта на год. Мне очень хотелось пробыть здесь 10 лет. Я играю за “Сити” уже семь лет, и, когда истечет контракт, будет как раз 10. Надеюсь, все сложится хорошо. Это главная причина продления соглашения», — сказал Агуэро.
Напомним, что аргентинский форвард перешёл в «Манчестер Сити» из мадридского «Атлетико» в 2011 году. В 299 матчах в составе «горожан» Агуэро отметился 204 забитыми мячами, что является лучшим показателем в истории клуба.
Ранее главный тренер «Сити» назвал Агуэро одним из лучших нападающих мира.