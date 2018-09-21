«Манчестер Сити» продлил контракт с Агуэро

«Я счастлив от продления контракта на год. Мне очень хотелось пробыть здесь 10 лет. Я играю за “Сити” уже семь лет, и, когда истечет контракт, будет как раз 10. Надеюсь, все сложится хорошо. Это главная причина продления соглашения», — сказал Агуэро.