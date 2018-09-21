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12:50 (мск), источник: Газета.Ру

«Манчестер Сити» продлил контракт с Агуэро

Клуб Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с аргентинцем Серхио Агуэро, сообщает официальный сайт команды.

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Источник: AP 2018

Новый контракт нападающего рассчитан до лета 2021 года, старый истекал в 2020 году.

«Я счастлив от продления контракта на год. Мне очень хотелось пробыть здесь 10 лет. Я играю за “Сити” уже семь лет, и, когда истечет контракт, будет как раз 10. Надеюсь, все сложится хорошо. Это главная причина продления соглашения», — сказал Агуэро.

Напомним, что аргентинский форвард перешёл в «Манчестер Сити» из мадридского «Атлетико» в 2011 году. В 299 матчах в составе «горожан» Агуэро отметился 204 забитыми мячами, что является лучшим показателем в истории клуба.

Ранее главный тренер «Сити» назвал Агуэро одним из лучших нападающих мира.

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