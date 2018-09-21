Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Штутгарт
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
21:30
Сассуоло
Эмполи
Футбол. Зарубежный
21:45
Монако
Ним
Футбол. Зарубежный
22:00
Уэска
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
20.09
Олимпиакос П0
Бетис0
Футбол. Еврокубки
20.09
Дюделанж0
Милан1
Все события
Фоторепортажи
11Почему актер Назаров обиделся на тренера «Спартака» Карреру
8Хэмилтон выиграл на Гран-при Сингапура
14:16 (мск), источник: Vesti.kz

КФФ ответила на требования ФИФА по неправомерным действиям ФК «Актобе» против экс-игроков

Казахстанская федерация футбола (КФФ) на официальном сайте прокомментировала письмо ФИФА, которая попросила организацию вмешаться в неправомерные дела «Актобе» против своих бывших игроков.

Наверх

Международная федерация футбола напомнила, что клуб не имел права обращаться в городской суд, поскольку дела футболистов находились на рассмотрении в Палате по разбирательству споров ФИФА.

«КФФ сообщает, что членство в ФИФА обязует национальную ассоциацию и субъектов футбола, выступающих под ее эгидой, соблюдать устав и регламенты организации.

КФФ, учитывая достижения ФК «Актобе» на международной и внутренней арене, пытаясь урегулировать сложившуюся ситуацию без ущерба для чемпионата, игроков и футбольной общественности, неоднократно уведомляла клуб о необходимости строгого соблюдения регламентирующих документов ФИФА и КФФ, а также об обязательстве погашения имеющихся задолженностей перед игроками.

Читайте также
ФИФА требует Казахстанскую федерацию разобраться с «Актобе» за неправомерные действия против бывших игроков

ФК «Актобе» вплоть до руководства области был многократно предупрежден, что в случае дальнейшего игнорирования и не исполнения решений юридических органов ФИФА и КФФ, к клубу могут быть применены более серьезные санкции.

В настоящее время судебное разбирательство, связанное с клубом, идет вразрез к требованиям вышеуказанных документов, — говорится в официальном заявлении КФФ.
Отметим, что 12 сентября 2018 года в городском суде города Актобе состоялось завершающее заседание по делу ФК «Актобе» против своих бывших футболистов Алексея Антонова, Валерия Коробкина, Юрия Логвиненко, Марата Хайруллина, Сергея Хижниченко и Павла Шабалина. Данное заседание являлось следствием заявления, которое клуб подал на своих бывших футболистов.

Как отмечают юристы игроков, с помощью данного заявления «Актобе» пытается признать недействительными и аннулировать отдельные пункты соглашений с игроками по выплатам. При этом клуб частично выполнил свои обязательства по данным соглашениям. По мнению юристов, этим самым «Актобе» пытается оградить себя от выплаты многомиллионных долгов, которые накопились в последние три-четыре года.

В начале текущего сезона «Актобе» по решению ФИФА был лишен шести очков за долги перед бразильским нападающим Данило Неко, который выступал в сезонах-2014 и 2015. После 26 туров КПЛ-2018 клуб с 30 баллами занимает шестое место из 12 команд.

Актобе
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Абель Санчес рассказал о первой реакции и словах Головкина после боя с "Канело"
Болельщики в обход запрета УЕФА поддержали «Спартак» в матче ЛЕ
ЦСКА обыграл «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ
«Всех алкоголиков ждет одна участь». Хабиб — о Макгрегоре
Макларен высказался об отказе WADA «подчинить Россию»
Тело подводит: почему Медведеву низко оценили в Канаде
Макгрегор подписал с UFC контракт на 8 боев
Последний шанс Русского Витязя. Поветкин готовится к бою
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь