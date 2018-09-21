КФФ ответила на требования ФИФА по неправомерным действиям ФК «Актобе» против экс-игроков

Международная федерация футбола напомнила, что клуб не имел права обращаться в городской суд, поскольку дела футболистов находились на рассмотрении в Палате по разбирательству споров ФИФА.

«КФФ сообщает, что членство в ФИФА обязует национальную ассоциацию и субъектов футбола, выступающих под ее эгидой, соблюдать устав и регламенты организации.

КФФ, учитывая достижения ФК «Актобе» на международной и внутренней арене, пытаясь урегулировать сложившуюся ситуацию без ущерба для чемпионата, игроков и футбольной общественности, неоднократно уведомляла клуб о необходимости строгого соблюдения регламентирующих документов ФИФА и КФФ, а также об обязательстве погашения имеющихся задолженностей перед игроками.

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ФК «Актобе» вплоть до руководства области был многократно предупрежден, что в случае дальнейшего игнорирования и не исполнения решений юридических органов ФИФА и КФФ, к клубу могут быть применены более серьезные санкции.

В настоящее время судебное разбирательство, связанное с клубом, идет вразрез к требованиям вышеуказанных документов, — говорится в официальном заявлении КФФ.

Отметим, что 12 сентября 2018 года в городском суде города Актобе состоялось завершающее заседание по делу ФК «Актобе» против своих бывших футболистов Алексея Антонова, Валерия Коробкина, Юрия Логвиненко, Марата Хайруллина, Сергея Хижниченко и Павла Шабалина. Данное заседание являлось следствием заявления, которое клуб подал на своих бывших футболистов.

Как отмечают юристы игроков, с помощью данного заявления «Актобе» пытается признать недействительными и аннулировать отдельные пункты соглашений с игроками по выплатам. При этом клуб частично выполнил свои обязательства по данным соглашениям. По мнению юристов, этим самым «Актобе» пытается оградить себя от выплаты многомиллионных долгов, которые накопились в последние три-четыре года.