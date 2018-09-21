СМИ: Испанская федерация отказала «Барселоне» и «Жироне» в проведении матча в США

Источник: AP 2018

Ла лига без консультаций с профсоюзом игроков и клубами летом подписала 15-летний контракт на проведение некоторых матчей чемпионата Испании в США и Канаде.

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Свое недовольство этим решением выразили капитаны всех 20 команд лиги, которые в августе на внеочередном собрании пригрозили руководству лиги забастовкой. В начале сентября «Барселона», «Жирона» и испанская Ла лига подали запрос о проведении очного матча 21-го тура национального первенства 26 января на стадионе Hard Rock в Майами.

В пятницу RFEF направил письма президентам Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций, в которых разъяснила свою позицию по данной ситуации. Ла лига была уведомлена об отказе именно международными организациями. Разрешение RFEF было обязательным условием для проведения матча в США.