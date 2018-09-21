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16:20 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Испанская федерация отказала «Барселоне» и «Жироне» в проведении матча в США

ТАСС, 21 сентября. Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) ответила отказом на запрос «Жироны» и «Барселоны» о проведении матча 21-го тура национального чемпионата в США. Об этом сообщает испанская радиостанция Cope.

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Источник: AP 2018

Ла лига без консультаций с профсоюзом игроков и клубами летом подписала 15-летний контракт на проведение некоторых матчей чемпионата Испании в США и Канаде.

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Свое недовольство этим решением выразили капитаны всех 20 команд лиги, которые в августе на внеочередном собрании пригрозили руководству лиги забастовкой. В начале сентября «Барселона», «Жирона» и испанская Ла лига подали запрос о проведении очного матча 21-го тура национального первенства 26 января на стадионе Hard Rock в Майами.

В пятницу RFEF направил письма президентам Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций, в которых разъяснила свою позицию по данной ситуации. Ла лига была уведомлена об отказе именно международными организациями. Разрешение RFEF было обязательным условием для проведения матча в США.

После четырех туров «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании с 12 очками в активе. «Жирона» набрала семь очков и идет на шестом месте.

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