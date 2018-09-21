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16:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Диего из Синалоа». В Мексике сочинили песню про Марадону

Новый главный тренер «Дорадос» Диего Марадона вдохновил мексиканских музыкантов на песню.

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Источник: AP 2018

Знаменитый аргентинец тренирует команду из города Кульякан (штат Синалоа). В честь его приезда в Мексику группа La Prendida de Sinaloa написала песню, которую назвала «Диего из Синалоа».

Во время загрузки произошла ошибка.

Марадона уже помог новой команде прервать серию из 8 матчей без побед во второй лиге Мексике. «Дорадос» в дебютном матче аргентинца разгромил «Кафеталерос» — 4:1.

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