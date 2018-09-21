«Диего из Синалоа». В Мексике сочинили песню про Марадону
Новый главный тренер «Дорадос» Диего Марадона вдохновил мексиканских музыкантов на песню.
Новый главный тренер «Дорадос» Диего Марадона вдохновил мексиканских музыкантов на песню.
Знаменитый аргентинец тренирует команду из города Кульякан (штат Синалоа). В честь его приезда в Мексику группа La Prendida de Sinaloa написала песню, которую назвала «Диего из Синалоа».
Марадона уже помог новой команде прервать серию из 8 матчей без побед во второй лиге Мексике. «Дорадос» в дебютном матче аргентинца разгромил «Кафеталерос» — 4:1.