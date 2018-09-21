Почеттино: арест мог повлиять на травму Льориса

Голкипер получил повреждение бедра в игре с «Манчестер Юнайтед» — спустя 4 дня после ареста за управление машиной в нетрезвом виде.



«Думаю, он был под стрессом в том матче с “Манчестер Юнайтед”. Возможно, Льорис получил травму из-за этого.



Теперь из-за повреждения у него есть время подумать, успокоиться. Мы пока не знаем, когда Льорис будет готов играть. Если все пойдет по плану, то рассчитываем на следующую неделю», — сообщил Почеттино.



За свое нарушение Льорис был оштрафован на 50 тысяч фунтов и лишен прав на 20 месяцев. Позже клуб дополнительно оштрафовал француза на двухнедельную зарплату — 300 тысяч фунтов.