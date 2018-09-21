Почеттино: арест мог повлиять на травму Льориса
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино назвал возможную причину травмы французского вратаря Уго Льориса.
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино назвал возможную причину травмы французского вратаря Уго Льориса.
Голкипер получил повреждение бедра в игре с «Манчестер Юнайтед» — спустя 4 дня после ареста за управление машиной в нетрезвом виде.
«Думаю, он был под стрессом в том матче с “Манчестер Юнайтед”. Возможно, Льорис получил травму
Теперь
За свое нарушение Льорис был оштрафован на 50 тысяч фунтов и лишен прав на 20 месяцев. Позже клуб дополнительно оштрафовал француза на двухнедельную зарплату — 300 тысяч фунтов.