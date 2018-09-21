Президент «Реала» Перес: Роналду хотел уйти по личным причинам

«Продажа Роналду стала самой прибыльной для “Реала” в этом году. Когда все пришли к мнению, что его переход является правильным решением, мы достигли соглашения по трансферу с “Ювентусом”. Никто не предлагал “Реалу” за Криштиану больше € 100 млн. Роналду хотел уйти по личным причинам. У нас не было по нему большого количества предложений от других клубов», — приводит слова Переса Sport.es со ссылкой на OK Diario.