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22:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Президент «Реала» Перес: Роналду хотел уйти по личным причинам

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал переход нападающего Криштиану Роналду в туринский «Ювентус».

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Источник: AP 2018

По словам главы мадридского клуба, португальский футболист хотел сменить команду.

«Продажа Роналду стала самой прибыльной для “Реала” в этом году. Когда все пришли к мнению, что его переход является правильным решением, мы достигли соглашения по трансферу с “Ювентусом”. Никто не предлагал “Реалу” за Криштиану больше € 100 млн. Роналду хотел уйти по личным причинам. У нас не было по нему большого количества предложений от других клубов», — приводит слова Переса Sport.es со ссылкой на OK Diario.

Напомним, Роналду перешёл из «Реала» в «Ювентус» в июле. Сумма трансфера составила € 112 млн.

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