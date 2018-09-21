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22:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хави Грасия: В России было сложно. Ощущалось давление от работы политика

Главный тренер «Уотфорда» Хави Грасия в интервью Daily Mail вспомнил времена работы в «Рубине».

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Источник: Reuters

Испанец возглавлял казанский клуб с мая 2016 по июнь 2017 года.

— В Испании шейх держался отдаленно (владелец «Малаги» Абдулла бен Нассер Аль-Тани. — Прим. «СЭ»), а в России давление от работы на политика ощущалось (мэра Казани Ильсура Метшина. — Прим. «СЭ»), — сказал Грасия. — Все люди разные, не так ли? Шейх является владельцем клуба, поэтому может поступать, как хочет.

В России было тяжело. Я пытался учить русский язык, но было много переводчиков. На тренировочном поле я говорил на испанском, а переводчики доносили речь до игроков на французском, русском и английском языках. Это непросто.

Грасия возглавил «Уотфорд» в январе. В нынешнем чемпионате Англии команда после пяти туров идет на четвертом месте.

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