Хави Грасия: В России было сложно. Ощущалось давление от работы политика
Главный тренер «Уотфорда» Хави Грасия в интервью Daily Mail вспомнил времена работы в «Рубине».
Главный тренер «Уотфорда» Хави Грасия в интервью Daily Mail вспомнил времена работы в «Рубине».
Испанец возглавлял казанский клуб с мая 2016 по июнь 2017 года.
— В Испании шейх держался отдаленно (владелец «Малаги» Абдулла бен Нассер
В России было тяжело. Я пытался учить русский язык, но было много переводчиков. На тренировочном поле я говорил на испанском, а переводчики доносили речь до игроков на французском, русском и английском языках. Это непросто.
Грасия возглавил «Уотфорд» в январе. В нынешнем чемпионате Англии команда после пяти туров идет на четвертом месте.