Хави Грасия: В России было сложно. Ощущалось давление от работы политика

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Испанец возглавлял казанский клуб с мая 2016 по июнь 2017 года.

— В Испании шейх держался отдаленно (владелец «Малаги» Абдулла бен Нассер Аль-Тани. — Прим. «СЭ»), а в России давление от работы на политика ощущалось (мэра Казани Ильсура Метшина. — Прим. «СЭ»), — сказал Грасия. — Все люди разные, не так ли? Шейх является владельцем клуба, поэтому может поступать, как хочет.

В России было тяжело. Я пытался учить русский язык, но было много переводчиков. На тренировочном поле я говорил на испанском, а переводчики доносили речь до игроков на французском, русском и английском языках. Это непросто.