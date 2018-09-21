Украинский журналист назвал истинную причину временного ухода Григорчука из «Астаны»

По данным источника, у Григорчука нет никаких семейных или личных проблем, а существует конфликт с руководством клуба. Пока неизвестно, когда украинец вернется в команду.

О назначении Григорчука «Астана» объявила 1 июня. В чемпионате команда с ним одержала пять побед и дважды сыграла вничью, а в Лиге чемпионов прошла черногорскую «Сутьеску» (1:0, 2:0) и датский «Мидтьюлланд» (2:1, 0:0), но затем уступила хорватскому «Динамо» из Загреба (0:2, 0:1).

17 августа «Астана» объявила о временном уходе Григорчука. Президент клуба Саян Хамитжанов сообщил, что у тренера возникли личные проблемы, из-за которых он вынужден взять паузу.

Вместо Григорчука «Астану» временно возглавил Григорий Бабаян. Казахстанец работает в клубе с 2012 года и входил в штаб украинца. Ранее Бабаян трижды временно самостоятельно возглавлял клуб: неделю — в 2013 году, пять месяцев — в 2014-м и три месяца — в этом сезоне, до прихода Григорчука.