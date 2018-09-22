Месси посетит церемонию вручения наград ФИФА
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси приедет на церемонию вручения наград ФИФА, несмотря на отсутствие в списке претендентов на звание лучшего игрока года, сообщает Daily Mail.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси приедет на церемонию вручения наград ФИФА, несмотря на отсутствие в списке претендентов на звание лучшего игрока года, сообщает Daily Mail.
В список троих претендентов на нагрду попали Криштиану Роналду, Мохамед Салах и Лука Модрич.
Месси может попасть в символическую сборную года. Кроме того, его мяч в ворота сборной Нигерии на ЧМ-2018 номинирован на премию Пушкаша. Вручение наград состоится 24 сентября в Лондоне.