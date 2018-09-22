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00:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Месси посетит церемонию вручения наград ФИФА

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси приедет на церемонию вручения наград ФИФА, несмотря на отсутствие в списке претендентов на звание лучшего игрока года, сообщает Daily Mail.

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Источник: Reuters

В список троих претендентов на нагрду попали Криштиану Роналду, Мохамед Салах и Лука Модрич.

Месси может попасть в символическую сборную года. Кроме того, его мяч в ворота сборной Нигерии на ЧМ-2018 номинирован на премию Пушкаша. Вручение наград состоится 24 сентября в Лондоне.

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