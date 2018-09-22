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01:34 (мск), источник: ТАСС

Головин дебютировал в составе «Монако» в матче чемпионата Франции с «Нимом»

ТАСС, 21 сентября. Российский полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин вышел на поле в составе команды в домашнем матче шестого тура чемпионата Франции против «Нима».

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Источник: Reuters

Россиянин вышел на поле на 72-й минуте при счете 1:1, заменив Софьяна Диопа.

Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА в конце июля, подписав контракт на пять лет. 22-летний россиянин не провел ни одной игры за новый клуб из-за полученной в августе травмы лодыжки. На прошлой неделе футболист впервые после повреждения приступил к тренировкам в общей группе.

В составе ЦСКА Головин стал чемпионом России 2016 года. Полузащитник выступал за сборную России на чемпионате мира 2018 года, команда дошла до ¼ финала турнира.

Монако 1:1
Первый тайм: 1:1
Ним
21.09.2018, 21:45 основной раунд: 6-й тур Stade Louis II
Главные тренеры
Леонарду Жардим Бернар Блакар
Голы
27′ Радамель Фалькао 9
23 Антони Бриансон 19′
Составы
Диего Бенальо 16
Андреа Раджи 24
Антонио Баррека 3
90+4′ Кевин Н`Дорам 6
Камиль Глик 25
Юри Тилеманс 8
Радамель Фалькао 9
Юссеф Аит Беннассер 15
72′ Софьян Диоп 36
Александр Головин 17
61′ Жорди Мбула 22
Самюэль Грансир 29
78′ Адама Траоре 11
Мусса Силла 34
30 Поль Бернардони
15 Гаэтан Паке
23 Антони Бриансон
27 Эрве Либой
20 Рено Рипар
14 Антонин Бобишон
19 Умут Бозок
25 Батист Гийом 4′
29 Софьян Алакуш 85′
5 Лоик Ландре
22 Сада Тиуб 62′
2 Мустафа Диалло 75′
18 Тео Валлс 75′
9 Клеман Депре
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 9
4 Удары в створ 2
5 Угловые 5
16 Фолы 15
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Амори Делерю (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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