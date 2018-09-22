Головин дебютировал в составе «Монако» в матче чемпионата Франции с «Нимом»

Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА в конце июля, подписав контракт на пять лет. 22-летний россиянин не провел ни одной игры за новый клуб из-за полученной в августе травмы лодыжки. На прошлой неделе футболист впервые после повреждения приступил к тренировкам в общей группе.