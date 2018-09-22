«Реал Сосьедад» обыграл «Уэску», доигрывая встречу вдевятером

В составе победителей голом отметился полузащитник Микель Мерино (64-я минута).

Отметим, что на 71-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник гостей Хуанми, а на 82-й минуте прямую красную карточку получил защитник Тео Бернар Франсуа.

После этой игры «Реал Сосьедад» набрал семь очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице примеры. «Уэска», набрав четыре балла, расположилась на 16-м месте.