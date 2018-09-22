«Реал Сосьедад» обыграл «Уэску», доигрывая встречу вдевятером
Футболисты «Реал Сосьедада» обыграли «Уэску» в гостевом матче 5-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0.
Футболисты «Реал Сосьедада» обыграли «Уэску» в гостевом матче 5-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0.
В составе победителей голом отметился полузащитник Микель Мерино (64-я минута).
Отметим, что на 71-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник гостей Хуанми, а на 82-й минуте прямую красную карточку получил защитник Тео Бернар Франсуа.
После этой игры «Реал Сосьедад» набрал семь очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице примеры. «Уэска», набрав четыре балла, расположилась на 16-м месте.
В следующем туре «Уэска» в гостях встретится с «Атлетико», а «Реал Сосьедад» на своем поле примет «Райо Вальекано».
|Уэска
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0:1
Первый тайм: 0:0
|Реал Сосьедад
|Франко Лео
|Асьер Гаритано
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|5
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|1
|14
|Удары (всего)
|7
|3
|Удары в створ
|1
|7
|Угловые
|5
|16
|Фолы
|12
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Игнасио Иглесиас Вильянуэва (Испания)