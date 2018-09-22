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01:37 (мск), источник: Советский спорт

«Реал Сосьедад» обыграл «Уэску», доигрывая встречу вдевятером

Футболисты «Реал Сосьедада» обыграли «Уэску» в гостевом матче 5-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0.

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В составе победителей голом отметился полузащитник Микель Мерино (64-я минута).

Отметим, что на 71-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник гостей Хуанми, а на 82-й минуте прямую красную карточку получил защитник Тео Бернар Франсуа.

После этой игры «Реал Сосьедад» набрал семь очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице примеры. «Уэска», набрав четыре балла, расположилась на 16-м месте.

В следующем туре «Уэска» в гостях встретится с «Атлетико», а «Реал Сосьедад» на своем поле примет «Райо Вальекано».

Уэска 0:1
Первый тайм: 0:0
Реал Сосьедад
21.09.2018, 22:00 основной раунд: 5-й тур El Alcoraz
Главные тренеры
Франко Лео Асьер Гаритано
Голы
8 Микель Мерино (Т. Эрнандез) 64′
Составы
Аксель Вернер 1
Рубен Семеду 4
Хорхе Мирамон 24
Гонсало Мелеро 8
Дамиан Мусто 23
90+1′ Давид Феррейро 7
45+1′ Кучо 9
65′ Алекс Гальяр 11
84′ Хорхе Майораль Пулидо 14
Сердар Гюрлер 21
43′ 79′ Луиш Карлуш Луизинью 16
Эсекиэль Авила 19
68′ Бордонадо Мойсес Гомес 6
76′ Самуэле Лонго 12
1 Херонимо Рульи
2 Хосеба Сальдуа
6 Эктор Морено
15 Ариц Элустондо
19 Тео Эрнандез 82′
5 Игор Субельдия
8 Микель Мерино
7 Хуан Мигель Хуанми 71′ 71′
14 Рубен Пардо 74′ 23′
17 Давид Сурутуса
10 Микель Оярсабаль 90′
20 Кевин Родригес
21 Хон Баутиста 85′
22 Рауль Навас
Статистика
5 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 1
14 Удары (всего) 7
3 Удары в створ 1
7 Угловые 5
16 Фолы 12
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Игнасио Иглесиас Вильянуэва (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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