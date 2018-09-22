Головин дебютировал за «Монако». Его встретили овацией

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Жардим обещал Головину 20 минут
Никогда еще рядовой матч французского чемпионата не вызывал столько интереса в России. Наконец-то настал тот день, когда за «Монако» должен был дебютировать полузащитник сборной России Александр Головин. Хавбек пропустил начало сезона из-за травмы, восстановился, а в игре с «Нимом» занял место на скамейке запасных, так как пока к 90 минутам на поле еще не готов.
«Монако» провалил старт в групповом этапе Лиге чемпионов, оказавшись на класс хуже мадридского «Атлетико» во вторник. И пусть вас не смущает скромный счет 1:2 и тот факт, что испанский клуб находился в статусе догоняющего. «Матрасники» давили хозяев с самого начала матча и до тех пор, пока не добились преимущества. А дальше — просто контролировали игру так, чтобы победный счет оставался до конца игры. «Монако» был бессилен что-либо противопоставить.
Вместе с поражением от «Атлетико» у команды Леонарду Жардима набралось уже пять игр без побед подряд. «Монако» уже скатилось на 15-е место в национальном чемпионате, и даже скромный «Ним», новичок Лиги 1, держался на семь строчек выше, хоть и набрав всего на два очка больше. Безусловно, никого в «Монако» подобное положение дел не устраивало. Причин много, главная из них — эпидемия травм. На данный момент Жардим не может рассчитывать на шестерых игроков главной команды, учитывая, что Головин и Антонио Баррека только-только вернулись из лазарета.
— Головин уже полноценно тренируется, но если он сыграет, то 15−20 минут максимум, — аноснсировал дебют россиянина Леонарду Жардим еще во вторник. — Ему нужно тренироваться и провести два-три матча, чтобы набрать форму и достичь уровня, который от него хотят видеть.
В отличие от Головина, Баррека вышел на поле с первых минут. Вообще главный тренер «Монако» кардинально поменял состав, оставив в нем на своих позициях только трех человек в каждой из линий — защитника Камиля Глика, полузащитника Юри Тилеманса и нападающего Радамель Фалькао. Остался еще и Кевин Н`Дорам, но его Жардим из опорной зоны опустил на позицию центрального защитника. «Монако» вышел с расстановкой по схеме 4−3−3, где Фалькао была отведена роль полноценной «ложной девятки».
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«Ним» не испугался фаворита
Сам Головин символично занял место в центре скамейки запасных. Камеры постоянно выхватывали россиянина: его выход был интригой не только для нас, но и для всей Франции. После чемпионата мира Головина, как минимум, знают. Место в центральной зоне, где должен был играть Головин, с первых минут занял Адама Траоре. Забегая вперед, можно отметить, что за весь матч он отметился только однажды: в середине первого тайма Траоре заработал штрафной, с которого Фалькао пробил мимо левого угла ворот.
Практически все атаки хозяев шли через флангами. Возможно, это было связано с безобразным состоянием газона, с которого еще во вторник летели целые куски, а к пятнице все стало еще хуже. Так или иначе, атаки с флангов периодически проходили. Например, первый голевой момент в матче создал Жорди Мбула: он разобрался с защитником на своем правом фланге, но с близкого расстояния не попал в створ.
«Ним» не оставлял впечатления новичка высшего дивизиона. Гости уверенно огрызались и постоянно пользовались тем, что «Монако» не собирался давить соперника высоким прессингом. В какой-то момент с центральных трибун «Луи II» даже начали свистеть, потому что мяч все больше и больше времени проводил на половине поля «Монако». В конце концов, это привело к голу: Антони Бриансон удачно сыграл головой после подачи со штрафного.
«Монако» отыгрался довольно быстро. В первый раз хозяева решились сыграть нестандартно — через центр, а не фланг. Фалькао опустился ниже в поисках мяча, его нашли передачей, а дальше колумбиец все сделал сам, забив мяч после дальнего удара и рикошета от кого-то из гостей. Два раза за первый тайм «Монако» смог провести атаку через центр, и оба раза это было опасно. Когда мяч доходил до ворот «Нима», гостей спасал Поль Бернардони, безусловно, один из главных героев встречи.
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Первый матч — почти без брака
«Монако» после перерыва сумел прибрать инициативу в свои руки. Момент был у Фалькао после подачи слева, опасный обводящий удар наносил Софьян Диоп, но вратарь «Нима» в этот вечер был на высоте. Все ждали, что Головин начнет разминаться сразу после перерыва, но у углового флажка поначалу бегал только Мусса Силла. Россиянин присоединился к нему только через 15 минут, что, безусловно, не осталось без внимания французских операторов.
При этом вышел Головин на поле раньше Силла — уже на 72-й минуте. Перед этим гости провели несколько атак и даже были близки к тому, чтобы забить. «Луи II» устроил россиянину овацию, хлопали, в том числе, и в VIP-ложе стадиона, где сидели владелец клуба Дмитрий Рыболовлев и вице-президент Вадим Васильев.
Первые восемь минут Головин, заменивший Диопа, действовал слева. Первое же действие с мячом у Головина получилось успешным: он в пределах правил обокрал соперника и начал контратаку, подключив Андреа Раджи. В течение ближайших минут он еще дважды отправлял итальянца глубоко на фланг. С выходом Силла, вышедшего вместо Траоре, россиянин отправился на привычную позицию в центре.
Головин и Силла заметно изменили ход встречи. «Монако» включил высокий прессинг и хотел все-таки дожать «Ним». Россиянин участвовал практически во всех атаках «Монако», один раз пробил, его удар заблокировал защитник, а также несколько раз разгонял атаки команды. Явную ошибку Головин допустил только однажды, когда решился на обыгрыш Мустафы Диалло, но потерял мяч. Всего за 23 минуты, проведенные на поле, Головин оставил отличное впечатление. Особенно если учитывать, что это его первый матч за новую команду, да еще и после травмы.
Другое дело, что «Монако» опять не смог выиграть. Ничья со скромным «Нимом» — точно не то, что ждут болельщики, еще, кажется, совсем недавно праздновавшие чемпионство. Остается надеяться, что выход Головина даст монегаскам новую волну, а овация в его честь на «Луи II» — далеко не последняя.