Месси сбрил бороду

Ранее 31-летний нападающий отмечал, что партнёры по команде считают его бороду талисманом и не разрешат Месси её сбрить даже при желании. Фотографию без бороды с тренировки выложил и сам Лионель, который пока не объяснял, почему решился на смену имиджа.