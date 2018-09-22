Месси сбрил бороду
Форвард «Барселоны» Лионель Месси сменил имидж — аргентинец впервые за два года сбрил бороду.
Форвард «Барселоны» Лионель Месси сменил имидж — аргентинец впервые за два года сбрил бороду.
Форвард «Барселоны» Лионель Месси сменил имидж — аргентинец впервые за два года сбрил бороду. Фотографию нового образа выложила
Ранее 31-летний нападающий отмечал, что партнёры по команде считают его бороду талисманом и не разрешат Месси её сбрить даже при желании. Фотографию без бороды с тренировки выложил и сам Лионель, который пока не объяснял, почему решился на смену имиджа.
В первом туре Лиги чемпионов Месси еще с бородой забил три гола в ворота ПСВ и был признан лучшим игроком недели.
В нынешнем сезоне испанской Примеры аргентинец принял участие в четырёх матчах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.