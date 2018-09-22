Умер председатель правления БАТЭ Анатолий Капский

«О вкладе этого человека в белорусский футбол можно говорить бесконечно: все успехи БАТЭ — его заслуга. Капский дышал своим детищем, всегда стоял грудью за игроков и тренеров, поэтому и был столь успешен. Он очень многое сделал — и не хотел останавливаться, строил планы, смотрел только вперед», — отмечается в сообщении клуба.