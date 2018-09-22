Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сельта2
Вальядолид0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эйбар0
Леганес0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бернли0
Борнмут0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кардифф Сити0
Манчестер Сити0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кристал Пэлас0
Ньюкасл Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лестер1
Хаддерсфилд1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ливерпуль2
Саутгемптон0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Юнайтед1
Вулверхэмптон Уондерерс0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Львов0
Карпаты0
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Арсенал Т1
Рубин0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Хоффенхайм1
Боруссия Д0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Герта2
Боруссия М1
Футбол. Зарубежный
перерыв
Аугсбург1
Вердер2
Футбол. Зарубежный
перерыв
Вольфсбург0
Фрайбург2
Футбол. Зарубежный
перерыв
Нюрнберг0
Ганновер-960
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Парма2
Кальяри0
Футбол. Зарубежный
18:00
Лилль
Нант
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Уфа
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Оренбург
Футбол. Зарубежный
19:00
Фиорентина
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
19:30
Брайтон & Хоув
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
19:30
Арсенал К
Олимпик Д
Футбол. Зарубежный
19:30
Шальке-04
Бавария
Футбол. Зарубежный
19:30
Хетафе
Атлетико
Футбол. Зарубежный
14:30
Фулхэм1
Уотфорд1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо0
Анжи1
Футбол. Зарубежный
14:00
Мариуполь1
Александрия0
Футбол. Зарубежный
14:00
Райо Вальекано1
Алавес5
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Тулуза
Футбол. Зарубежный
21:00
Монпелье
Ницца
Футбол. Зарубежный
21:00
Реймс
Дижон
Футбол. Зарубежный
21:00
Сент-Этьен
Кан
Футбол. Зарубежный
21:00
Страсбур
Амьен
Футбол. Зарубежный
21:30
Сампдория
Интер
Футбол. Зарубежный
21:45
Реал
Эспаньол
Футбол. Премьер-лига
11:30
Енисей1
Урал2
Все события
Фоторепортажи
11Первый гол Роналду в Италии и другие события выходных
8«Локомотив» стартовал с поражения в Лиге чемпионов
16:33 (мск), источник: БЕЛТА

Умер председатель правления БАТЭ Анатолий Капский

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер председатель правления футбольного клуба БАТЭ Анатолий Капский, сообщили БЕЛТА в клубе.

Наверх

Анатолию Капскому было 52 года. Он скончался сегодня утром.

«О вкладе этого человека в белорусский футбол можно говорить бесконечно: все успехи БАТЭ — его заслуга. Капский дышал своим детищем, всегда стоял грудью за игроков и тренеров, поэтому и был столь успешен. Он очень многое сделал — и не хотел останавливаться, строил планы, смотрел только вперед», — отмечается в сообщении клуба.

Анатолий Капский — один из создателей футбольного клуба БАТЭ. В 2017 году он оставил пост гендиректора ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты».

БАТЭ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Гороскоп на неделю с 24 по 30 сентября
Джастин Бибер женился на Хейли Болдуин
«Динамо», где движение? Москвичи на своем поле уступили «Анжи»
Много жести и оскорблений. Что говорят Хабиб и Конор перед боем
Эмоции «Локомотиву» не помогут, СКА сильнее. Интриги дня КХЛ
Евгения Медведева проиграла на турнире в Канаде
«Поставил бы ЦСКА в пример» Агенты — о трансферах РПЛ
Лучший футболист чемпионата мира получил срок
«Арсенал» принимает «Рубин» в РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь