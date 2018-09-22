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15:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Лучший футболист чемпионата мира получил срок

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич получил восьмимесячный условный срок лишения свободы за налоговые махинации в Испании. Об этом сообщает El Mundo.

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Источник: Reuters

По информации издания, хавбек пошел на сделку с испанскими прокурорами и признал вину по двум пунктам дела о налоговом мошенничестве. Отмечается, что Модрич может заменить условное наказание на штраф в размере 60 тысяч евро.

Ранее Модрич уже был вынужден заплатить 1,2 миллиона евро за налоговые махинации. В 2013 году хорват скрыл 290 тысяч евро, в 2014 — 580 тысяч евро.

Футболист выступает за «Реал» с 2012 года. За это время с «королевским» клубом полузащитник выиграл чемпионат Испании, кубок Испании, дважды Суперкубок Испании, четыре раза Лигу чемпионов и три раза Суперкубок УЕФА.

Модрич был признан лучшим футболистом чемпионата мира в России. В составе сборной Хорватии он стал серебряным призером турнира.

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