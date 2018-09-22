«Атырау» на 88-й минуте вырвал победу у «Кызыл-Жара СК»
В матче 27-го тура
В матче 27-го тура
В борьбе за выживание это противостояние было весьма важным, атыраусцы сразу же бросились вперед и открыли счет усилиями Юрия Перцуха, но затем, когда ничего не предвещало этого, его сравнял Мирослав Лечич. После перерыва история повторилась, вновь атаки «нефтяников» и гол Марата Хайруллина, Шота Григалашвили уравнял шансы на успех. Когда поединок уже шел к завершению Алексей Родионов на контратаке принес своей команде три очка. 3:2 — победа хозяев поля.
Таким образом, у «Атырау» стало 28 очков и он на девятой позиции, «Кызыл-Жар СК» с 24 баллами остается 11-м.
«Атырау» — «Кызыл-Жар СК» 3:2 (1:1).
Голы: Перцух 11 (1:0), Лечич 28 (1:1), Хайруллин с пенальти 55 (2:1), Григалашвили 70 (2:2), Родионов 88 (3:2).
Удаление: Алтаев 58.