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17:40 (мск), источник: Sports.kz

«Атырау» на 88-й минуте вырвал победу у «Кызыл-Жара СК»

В матче 27-го тура Премьер-Лиги «Атырау» принимал петропавловский «Кызыл-Жар СК», пишет Sports.kz.

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В борьбе за выживание это противостояние было весьма важным, атыраусцы сразу же бросились вперед и открыли счет усилиями Юрия Перцуха, но затем, когда ничего не предвещало этого, его сравнял Мирослав Лечич. После перерыва история повторилась, вновь атаки «нефтяников» и гол Марата Хайруллина, Шота Григалашвили уравнял шансы на успех. Когда поединок уже шел к завершению Алексей Родионов на контратаке принес своей команде три очка. 3:2 — победа хозяев поля.

Таким образом, у «Атырау» стало 28 очков и он на девятой позиции, «Кызыл-Жар СК» с 24 баллами остается 11-м.

«Атырау» — «Кызыл-Жар СК» 3:2 (1:1).

Голы: Перцух 11 (1:0), Лечич 28 (1:1), Хайруллин с пенальти 55 (2:1), Григалашвили 70 (2:2), Родионов 88 (3:2).

Удаление: Алтаев 58.

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