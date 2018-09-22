«Атырау» на 88-й минуте вырвал победу у «Кызыл-Жара СК»

В борьбе за выживание это противостояние было весьма важным, атыраусцы сразу же бросились вперед и открыли счет усилиями Юрия Перцуха, но затем, когда ничего не предвещало этого, его сравнял Мирослав Лечич. После перерыва история повторилась, вновь атаки «нефтяников» и гол Марата Хайруллина, Шота Григалашвили уравнял шансы на успех. Когда поединок уже шел к завершению Алексей Родионов на контратаке принес своей команде три очка. 3:2 — победа хозяев поля.