«Иртыш» победил на выезде «Ордабасы» и прервал безвыигрышную серию из 12 матчей в КПЛ

Встреча, прошедшая в Шымкенте, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Уго Секу (36-я минута) и Павел Шабалин (81-я).

При этом «Ордабасы» доигрывал встречу в меньшинстве — на 55-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален Лука Муженяк.