«Иртыш» победил на выезде «Ордабасы» и прервал безвыигрышную серию из 12 матчей в КПЛ
Павлодарский «Иртыш» одержал победу над шымкентским «Ордабасы» в 27-м туре казахстанской
Павлодарский «Иртыш» одержал победу над шымкентским «Ордабасы» в 27-м туре казахстанской
Встреча, прошедшая в Шымкенте, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Уго Секу (36-я минута) и Павел Шабалин (81-я).
При этом «Ордабасы» доигрывал встречу в меньшинстве — на 55-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален Лука Муженяк.
Таким образом, «Иртыш» прервал безвыигрышную серию из 12 матчей, в числе которых девять проигранных. Команда с 23 очками замыкает турнирную таблицу КПЛ. На счету «Ордабасы» 34 очка.