«Боруссия» Д в меньшинстве ушла от поражения в матче с «Хоффенхаймом»

Встреча прошла в Зинсхайме на стадионе «Райн-Некар-Арена» и завершилась со счётом 1:1.
В конце первого тайма Жоэлинтон вывел «Хоффенхайм» вперёд. На 76-й минуте дортмундцы остались в меньшинстве из-за удаления Абду Диалло, но сумели вырвать ничью — на 84-й минуте забил Кристиан Пулишич.
В других матчах тура «Герта» победила мёнхенгладбахскую «Боруссию» (4:2), «Аугсбург» проиграл «Вердеру» (2:3), «Фрайбург» был сильнее «Вольфсбурга» (3:1), а «Нюрнберг» переиграл «Ганновер» (2:0). Гол в свои ворота забил защитник «Ганновера» Вальдемар Антон — потенциальный игрок сборной России.