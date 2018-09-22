«Боруссия» Д в меньшинстве ушла от поражения в матче с «Хоффенхаймом»

Источник: Reuters

Встреча прошла в Зинсхайме на стадионе «Райн-Некар-Арена» и завершилась со счётом 1:1.

В конце первого тайма Жоэлинтон вывел «Хоффенхайм» вперёд. На 76-й минуте дортмундцы остались в меньшинстве из-за удаления Абду Диалло, но сумели вырвать ничью — на 84-й минуте забил Кристиан Пулишич.