Дубль Пиззелли принес «Актобе» волевую победу над «Тоболом»

Матч, прошедший в Актобе, завершился со счетом 3:1 в пользу хозяева. Основные события пришлись на второй тайм.

Первыми счет в матче открыли гости. На 54-й минуте костанайцы организовали быструю атаку — Артурас Жулпа убежал по флангу и прострелил в центр, где Бауыржан Турысбек переправил мяч в пустые ворота.

Однако радость гостей была не долгой. Спустя шесть минут Маркос Пиззелли в окружении четырех соперников сумел пробить голкипера «Тобола» и сравнять счет. Для полузащитника «Актобе» этот мяч стал 16-м в сезоне и он уверенно возглавляет бомбардирскую гонку.

Победу «Актобе» принес Саша Марьянович, забивший прямым ударом со штрафного на 79-й минуте игры.