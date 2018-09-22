«Манчестер Юнайтед» не смог на своем поле обыграть «Вулверхэмптон»
Футболисты «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью с «Вулверхэмптон» в домашнем матче 6-го тура чемпионата Англии.
Футболисты «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью с «Вулверхэмптон» в домашнем матче 6-го тура чемпионата Англии.
Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 1:1. У «Манчестер Юнайтед» голом отметился Фред (18-я минута). В составе «Вулверхэмптона» отличился Жоау Моутинью (53).
После этой встречи «Манчестер Юнайтед» набрал десять очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон», имея в активе девять баллов, расположился на десятом месте.
В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 29 сентября в гостях встретится с «Вест Хэмом», а «Вулверхэмптон» в тот же день на своем поле сыграет против «Саутгемптона».
Добавим, что еще в одном мачте 6-го тура «Лестер» обыграл дома «Хаддерсфилд Таун» со счетом 3:1.
|Манчестер Юнайтед
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1:1
Первый тайм: 1:0
|Вулверхэмптон Уондерерс
|Жозе Моуринью
|Эшпириту Санту Нуну
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|7
|5
|Угловые
|4
|5
|Фолы
|17
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Кевин Френд (Англия)