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19:39 (мск), источник: Советский спорт

«Манчестер Юнайтед» не смог на своем поле обыграть «Вулверхэмптон»

Футболисты «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью с «Вулверхэмптон» в домашнем матче 6-го тура чемпионата Англии.

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Источник: Reuters

Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 1:1. У «Манчестер Юнайтед» голом отметился Фред (18-я минута). В составе «Вулверхэмптона» отличился Жоау Моутинью (53).

После этой встречи «Манчестер Юнайтед» набрал десять очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон», имея в активе девять баллов, расположился на десятом месте.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 29 сентября в гостях встретится с «Вест Хэмом», а «Вулверхэмптон» в тот же день на своем поле сыграет против «Саутгемптона».

Добавим, что еще в одном мачте 6-го тура «Лестер» обыграл дома «Хаддерсфилд Таун» со счетом 3:1.

Манчестер Юнайтед 1:1
Первый тайм: 1:0
Вулверхэмптон Уондерерс
22.09.2018, 17:00 основной раунд: 6-й тур Old Trafford
Главные тренеры
Жозе Моуринью Эшпириту Санту Нуну
Голы
18′ Фред 17
28 Жоау Моутинью 53′
Составы
Давид де Хеа 1
Виктор Линделеф 2
Крис Смоллинг 12
40′ Люк Шоу 23
Антонио Валенсия 25
Поль Погба 6
Маруан Феллаини 27
Ромелу Лукаку 9
63′ Фред 17
Хуан Мануэль Мата 8
63′ Алексис Санчес 7
Антони Марсьяль 11
75′ Джесси Лингард 14
Андреас Перейра 15
11 Руй Патрисиу
2 Мэтт Доэрти
5 Райан Беннетт
15 Вилли Боли
16 Конор Коади
19 Хонатан Хонни Кастро
8 Рубен Невеш 61′
9 Рауль Хименес
28 Жоау Моутинью 80′
27 Ромен Саисс
10 Элдер Кошта 75′
37 Адама I Траоре
18 Диогу Жота 87′
17 Морган Гиббс-Уайт
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 7
5 Угловые 4
5 Фолы 17
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Кевин Френд (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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