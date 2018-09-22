«Манчестер Сити» разгромил «Кардифф Сити», забив пять безответных мячей
«Манчестер Сити» разгромил «Кардифф Сити», забив пять безответных мячей.
«Манчестер Сити» разгромил «Кардифф Сити», забив пять безответных мячей.
В составе «горожан» голами отметились Серхио Агуэро (32-я минута), Бернарду Силва (35), Илкай Гюндоган (44) и Рияд Марез (67, 89).
После этой встречи «Манчестер Сити» набрал 16 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Кардифф», имея в активе два очка, расположился на 19-м месте.
В следующем туре «Манчестер Сити» 29 сентября в гостях встретится с «Брайтоном», а «Кардифф Сити» днем позже на своем поле примет «Бернли».
Добавим, что еще в одном матче 6-го тура «Бернли» дома разгромил «Борнмут» со счетом 4:0.
|Кардифф Сити
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0:5
Первый тайм: 0:3
|Манчестер Сити
|Нил Уорнок
|Хосеп Гвардьола
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Удары (всего)
|21
|2
|Удары в створ
|10
|1
|Угловые
|9
|6
|Фолы
|4
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Майкл Оливер (Англия)