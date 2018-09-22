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19:42 (мск), источник: Советский спорт

«Манчестер Сити» разгромил «Кардифф Сити», забив пять безответных мячей

«Манчестер Сити» разгромил «Кардифф Сити», забив пять безответных мячей.

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Источник: Reuters

В составе «горожан» голами отметились Серхио Агуэро (32-я минута), Бернарду Силва (35), Илкай Гюндоган (44) и Рияд Марез (67, 89).

После этой встречи «Манчестер Сити» набрал 16 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Кардифф», имея в активе два очка, расположился на 19-м месте.

В следующем туре «Манчестер Сити» 29 сентября в гостях встретится с «Брайтоном», а «Кардифф Сити» днем позже на своем поле примет «Бернли».

Добавим, что еще в одном матче 6-го тура «Бернли» дома разгромил «Борнмут» со счетом 4:0.

Кардифф Сити 0:5
Первый тайм: 0:3
Манчестер Сити
22.09.2018, 17:00 основной раунд: 6-й тур Cardiff City Stadium
Главные тренеры
Нил Уорнок Хосеп Гвардьола
Голы
10 Серхио Агуэро 32′
20 Бернарду Силва 35′
8 Илкай Гюндоган 44′
26 Рияд Махрез 67′
26 Рияд Махрез 89′
Составы
Нил Этеридж 1
Шон Моррисон 4
Брюно Экуэле Манга 5
Грег Каннингем 18
Гарри Артер 7
45+1′ Джо Раллс 8
Бобби Рид 14
Виктор Камараса 21
51′ Ли Пелтиер 2
Джаз Ричардс 6
63′ Дэниэл Уорд 9
Кеннет Зохоре 10
75′ Джуниор Хойлетт 33
Джош Мерфи 11
31 Эдерсон
2 Кайл Уокер
14 Эмерик Ляпорт
30 Николас Отаменди
18 Фабиан Делф
7 Рахим Стерлинг
19 Лерой Сане
20 Бернарду Силва
8 Илкай Гюндоган 69′
47 Фил Фоден
25 Фернандинью 74′ 60′
5 Джон Стоунс
10 Серхио Агуэро 61′
26 Рияд Махрез
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
2 Удары (всего) 21
2 Удары в створ 10
1 Угловые 9
6 Фолы 4
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
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