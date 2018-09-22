«Манчестер Сити» разгромил «Кардифф Сити», забив пять безответных мячей.

Источник: Reuters

В составе «горожан» голами отметились Серхио Агуэро (32-я минута), Бернарду Силва (35), Илкай Гюндоган (44) и Рияд Марез (67, 89).

После этой встречи «Манчестер Сити» набрал 16 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Кардифф», имея в активе два очка, расположился на 19-м месте.

В следующем туре «Манчестер Сити» 29 сентября в гостях встретится с «Брайтоном», а «Кардифф Сити» днем позже на своем поле примет «Бернли».