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19:46 (мск), источник: ТАСС

«Ливерпуль» одержал шестую победу подряд со старта сезона Английской премьер-лиги

ТАСС, 22 сентября. «Ливерпуль» победил «Саутгемптон» со счетом 3:0 в матче шестого тура чемпионата Англии по футболу. Игра прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

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Источник: Reuters

Голы у победителей забили Жоэль Матип (21-я минута) и Мохаммед Салах (45), еще один мяч в свои ворота отправил Уэсли Худт (10). «Ливерпуль» одержал шестую победу подряд в лиге.

В параллельном матче «Манчестер Сити» в гостях разгромил «Кардифф» со счетом 5:0 благодаря голам Серхио Агуэро, Бернарду Силвы, Илкая Гюндогана и Рияда Мареза (2). Агуэро забил 147-й гол в чемпионатах Англии и вышел на 10-е место по голам в премьер-лиге в истории. Кроме того, аргентинец провел 300-й матч за «Сити» во всех турнирах.

На матче «Манчестер Юнайтед» впервые после болезни присутствовал бывший главный тренер команды Алекс Фергюсон. На глазах 76-летнего специалиста подопечные Жозе Моуринью на «Олд Траффорд» сыграли вничью с «Вулверхэмптоном» — 1:1. В составе манкунианцев отличился Фред, ставший 500-м игроком, когда-либо забивавшим гол за «Манчестер Юнайтед».

Также в субботу «Фулхэм» и «Уотфорд» сыграли вничью (1:1), «Бёрнли» разгромил «Борнмут» (4:0), «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Ньюкаслом» (0:0), «Лестер» победил «Хаддерсфилд» (3:1).

В турнирной таблице лидирует «Ливерпуль» (18 очков), «Манчестер Сити» занимает второе место (16), «Манчестер Юнайтед» — пятое (10).

Ливерпуль 3:0
Первый тайм: 3:0
Саутгемптон
22.09.2018, 17:00 основной раунд: 6-й тур Anfield
Главные тренеры
Юрген Клопп Марк Хьюз
Голы
10′ Уэсли Худт 6
21′ Жоэль Матип 32
45+3′ Мохамед Салах 11
Составы
Алиссон 13
Эндрю Робертсон 26
Жоэль Матип 32
Трент Александр-Арнолд 66
Джордан Хендерсон 14
Роберту Фирмину 9
Садио Мане 10
Мохамед Салах 11
55′ Виргил ван Дейк 4
Джо Гомез 12
70′ Джорджиньо Вайналдум 5
Наби Кейта 8
46′ Джердан Шачири 23
Джеймс Милнер 7
1 Алекс Маккарти
2 Седрик Суариш
4 Янник Вестергор
6 Уэсли Худт
21 Райан Бертранд
18 Марио Лемина 56′
23 Пьер-Эмиль Хейбьерг
22 Натан Редмонд
33 Мэт Таргетт 55′
35 Ян Беднарек
14 Ориоль Ромеу 55′ 34′
17 Стюарт Армстронг
7 Шейн Лонг 79′
10 Чарли Остин
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 6
3 Удары в створ 0
5 Угловые 3
7 Фолы 10
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Пол Тирни (Англия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
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