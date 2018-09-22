«Ливерпуль» одержал шестую победу подряд со старта сезона Английской премьер-лиги

Источник: Reuters

Голы у победителей забили Жоэль Матип (21-я минута) и Мохаммед Салах (45), еще один мяч в свои ворота отправил Уэсли Худт (10). «Ливерпуль» одержал шестую победу подряд в лиге.

В параллельном матче «Манчестер Сити» в гостях разгромил «Кардифф» со счетом 5:0 благодаря голам Серхио Агуэро, Бернарду Силвы, Илкая Гюндогана и Рияда Мареза (2). Агуэро забил 147-й гол в чемпионатах Англии и вышел на 10-е место по голам в премьер-лиге в истории. Кроме того, аргентинец провел 300-й матч за «Сити» во всех турнирах.

На матче «Манчестер Юнайтед» впервые после болезни присутствовал бывший главный тренер команды Алекс Фергюсон. На глазах 76-летнего специалиста подопечные Жозе Моуринью на «Олд Траффорд» сыграли вничью с «Вулверхэмптоном» — 1:1. В составе манкунианцев отличился Фред, ставший 500-м игроком, когда-либо забивавшим гол за «Манчестер Юнайтед».

Также в субботу «Фулхэм» и «Уотфорд» сыграли вничью (1:1), «Бёрнли» разгромил «Борнмут» (4:0), «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Ньюкаслом» (0:0), «Лестер» победил «Хаддерсфилд» (3:1).