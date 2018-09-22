«Сельта» и «Вальядолид» сыграли вничью — 3:3, «Эйбар» одолел «Леганес»
«Сельта» сыграла вничью с «Вальядолидом» в матче 5-го тура чемпионата Испании.
«Сельта» сыграла вничью с «Вальядолидом» в матче 5-го тура чемпионата Испании.
Встреча прошла в Виго на стадионе «Балаидос» и завершилась со счётом 3:3.
В составе «Сельты» дубль оформил форвард сборной Испании Яго Аспас, ещё один мяч забил Максимилиано Гомес. За «Вальядолид» забивали Оскар Плано, Энес Унал и Леонардо Суарес.
В параллельном матче 5-го тура Примеры «Эйбар» одолел «Леганес» — 1:0. Единственный гол в начале второго тайма забил Энрике Гарсия.