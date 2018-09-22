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19:49 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сельта» и «Вальядолид» сыграли вничью — 3:3, «Эйбар» одолел «Леганес»

«Сельта» сыграла вничью с «Вальядолидом» в матче 5-го тура чемпионата Испании.

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Встреча прошла в Виго на стадионе «Балаидос» и завершилась со счётом 3:3.

В составе «Сельты» дубль оформил форвард сборной Испании Яго Аспас, ещё один мяч забил Максимилиано Гомес. За «Вальядолид» забивали Оскар Плано, Энес Унал и Леонардо Суарес.

В параллельном матче 5-го тура Примеры «Эйбар» одолел «Леганес» — 1:0. Единственный гол в начале второго тайма забил Энрике Гарсия.

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