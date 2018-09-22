«Сельта» и «Вальядолид» сыграли вничью — 3:3, «Эйбар» одолел «Леганес»

Встреча прошла в Виго на стадионе «Балаидос» и завершилась со счётом 3:3.

В составе «Сельты» дубль оформил форвард сборной Испании Яго Аспас, ещё один мяч забил Максимилиано Гомес. За «Вальядолид» забивали Оскар Плано, Энес Унал и Леонардо Суарес.