Россиянин Комличенко оформил дубль в матче чемпионата Чехии

Форвард довёл число своих голов в текущем сезоне чемпионата Чехии до 10 и закрепился на первом месте в гонке бомбардиров турнира. Ближайший преследовать отстаёт от Комличенко на три гола.

«Млада Болеслав» разгромила «Словацко» со счётом 5:1. На данный момент у команды 13 очков и 6-е место в турнирной таблице чешской лиги. «Словацко» (9) — на 13-м месте.