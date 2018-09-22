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21:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Россиянин Комличенко оформил дубль в матче чемпионата Чехии

Российский нападающий «Млада Болеслав» Николай Комличенко оформил дубль в матче 9-го тура чемпионата Чехии со «Словацко».

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Форвард довёл число своих голов в текущем сезоне чемпионата Чехии до 10 и закрепился на первом месте в гонке бомбардиров турнира. Ближайший преследовать отстаёт от Комличенко на три гола.

«Млада Болеслав» разгромила «Словацко» со счётом 5:1. На данный момент у команды 13 очков и 6-е место в турнирной таблице чешской лиги. «Словацко» (9) — на 13-м месте.

Комличенко выступает за «Млада Болеслав» с 2018 года. Ранее нападающий выступал за такие клубы, как «Краснодар», «Черноморец», «Слован» и другие.

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