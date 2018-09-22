«Фиорентина» разгромила СПАЛ и поднялась на второе место в серии А

В составе команды из Флоренции голами отметились Марко Пьяца (18-я минута), Никола Миленкович (28) и Федерико Кьеза (56).

Отметим, что на 71-й минуте встречи прямую красную карточку получил полузащитник СПАЛа Ясмин Куртич.

После этой игры «Фиорентина» набрала очков и поднялась на вторую строчку в турнирной таблице серии А. СПАЛ с девятью баллами занимает четвертое место.

В следующем туре «Фиорентина» 25 сентября в гостях сыграет с «Интером», а СПАЛ дома встретится с «Сассуоло».