«Фиорентина» разгромила СПАЛ и поднялась на второе место в серии А
Футболисты «Фиорентины» переиграли СПАЛ в домашнем матче 5-го тура чемпионата Италии со счетом 3:0.
Футболисты «Фиорентины» переиграли СПАЛ в домашнем матче 5-го тура чемпионата Италии со счетом 3:0.
В составе команды из Флоренции голами отметились Марко Пьяца (18-я минута), Никола Миленкович (28) и Федерико Кьеза (56).
Отметим, что на 71-й минуте встречи прямую красную карточку получил полузащитник СПАЛа Ясмин Куртич.
После этой игры «Фиорентина» набрала очков и поднялась на вторую строчку в турнирной таблице серии А. СПАЛ с девятью баллами занимает четвертое место.
В следующем туре «Фиорентина» 25 сентября в гостях сыграет с «Интером», а СПАЛ дома встретится с «Сассуоло».
Добавим, что ранее «Парма» на своем поле обыграла «Кальяри» со счетом 2:0.
|Фиорентина
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3:0
Первый тайм: 2:0
|СПАЛ
|Стефано Пиоли
|Леонардо Семпличи
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|7
|5
|Удары в створ
|2
|11
|Угловые
|1
|8
|Фолы
|12
|4
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Давиде Герсини (Италия)