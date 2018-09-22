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21:58 (мск), источник: Советский спорт

«Фиорентина» разгромила СПАЛ и поднялась на второе место в серии А

Футболисты «Фиорентины» переиграли СПАЛ в домашнем матче 5-го тура чемпионата Италии со счетом 3:0.

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В составе команды из Флоренции голами отметились Марко Пьяца (18-я минута), Никола Миленкович (28) и Федерико Кьеза (56).

Отметим, что на 71-й минуте встречи прямую красную карточку получил полузащитник СПАЛа Ясмин Куртич.

После этой игры «Фиорентина» набрала очков и поднялась на вторую строчку в турнирной таблице серии А. СПАЛ с девятью баллами занимает четвертое место.

В следующем туре «Фиорентина» 25 сентября в гостях сыграет с «Интером», а СПАЛ дома встретится с «Сассуоло».

Добавим, что ранее «Парма» на своем поле обыграла «Кальяри» со счетом 2:0.

Фиорентина 3:0
Первый тайм: 2:0
СПАЛ
22.09.2018, 19:00 основной раунд: 5-й тур Artemio Franchi
Главные тренеры
Стефано Пиоли Леонардо Семпличи
Голы
18′ Марко Пьяца 10
28′ Никола Миленкович 4
56′ Федерико Кьеза 25
Составы
Альбан Лафон 1
Никола Миленкович 4
Херман Пеццела 20
Витор Угу 31
Жерсон 8
Жордан Верету 17
Марко Бенасси 24
Джованни Симеоне 9
33′ 46′ Кристиано Бираги 3
Давид Ганцко 16
78′ Марко Пьяца 10
Валентен Эйсерик 7
66′ Федерико Кьеза 25
Кевин Миральяс 11
1 Альфред Гомис
4 Тиагу Ционек
27 Диас да Силва дал Белу Фелипе
19 Ясмин Куртич 73′
28 Паскуале Скьяттарелла 55′
29 Мануэль Лаццари
93 Мохамед Фарес
7 Мирко Антенуччи
23 Франческо Викари 57′
5 Лоренцо Шимич
6 Симоне Миссироли 66′
8 Маттиа Валоти
37 Андреа Петанья 76′
43 Альберто Палоски
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 7
5 Удары в створ 2
11 Угловые 1
8 Фолы 12
4 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Давиде Герсини (Италия)
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