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22 сентября, источник: ТАСС

«Бавария» нанесла «Шальке» четвертое поражение подряд в чемпионате Германии по футболу

ТАСС, 22 сентября. «Бавария» обыграла «Шальке» со счетом 2:0 в матче четвертого тура чемпионата Германии по футболу. Игра состоялась в Гельзенкирхене.

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Мячи забили Хамес Родригес (8-я минута) и Роберт Левандовский (64).

«Шальке» является соперником московского «Локомотива» по группе в Лиге чемпионов. Клуб из Гельзенкирхена потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате и занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице. «Бавария» продлила победную серию до четырех матчей и лидирует в таблице с 12 очками.

Результаты других матчей субботы:

«Аугсбург» — «Вердер» — 2:3.

«Вольфсбург» — «Фрайбург» — 1:3.

«Герта» — «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — 4:2.

«Нюрнберг» — «Ганновер» — 2:0.

«Хоффенхайм» — «Боруссия» (Дортмунд) — 1:1.

Шальке-04 0:2
Первый тайм: 0:1
Бавария
22.09.2018, 19:30 основной раунд: 4-й тур Veltins-Arena (Arena AufSchalke)
Главные тренеры
Доменико Тедеско Нико Ковач
Голы
11 Хамес Родригес (Дж. Киммих) 8′
9 Роберт Левандовски 64′
Составы
Ральф Ферманн 1
Салиф Сане 26
Алессандро Шепф 28
Матия Настасич 5
32′ Роналду Апаресиду Родригес Налду 29
42′ Даниэль Калиджури 18
Себастьян Руди 13
Брель Эмболо 36
54′ Уэстон Маккенни 2
Набиль Бенталеб 10
65′ Франко Ди Санто 9
Амин Харит 25
73′ Марк Ут 7
Гвидо Бургшталлер 19
1 Мануэль Нойер
32 Джошуа Киммих
27 Давид Алаба
4 Никлас Зюле
5 Матс Хуммельс
6 Тиагу Алькантара
18 Леон Горецка
25 Томас Мюллер
11 Хамес Родригес 87′
35 Ренату Санчеш
7 Франк Рибери 84′
22 Серж Гнабри
9 Роберт Левандовски 79′
2 Сандро Вагнер 90′
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 14
2 Удары в створ 7
0 Угловые 8
12 Фолы 11
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Даниэль Зиберт (Германия)
Обозначения
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Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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