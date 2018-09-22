«Бавария» нанесла «Шальке» четвертое поражение подряд в чемпионате Германии по футболу

«Шальке» является соперником московского «Локомотива» по группе в Лиге чемпионов. Клуб из Гельзенкирхена потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате и занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице. «Бавария» продлила победную серию до четырех матчей и лидирует в таблице с 12 очками.