«Бавария» нанесла «Шальке» четвертое поражение подряд в чемпионате Германии по футболу
ТАСС, 22 сентября. «Бавария» обыграла «Шальке» со счетом 2:0 в матче четвертого тура чемпионата Германии по футболу. Игра состоялась в Гельзенкирхене.
ТАСС, 22 сентября. «Бавария» обыграла «Шальке» со счетом 2:0 в матче четвертого тура чемпионата Германии по футболу. Игра состоялась в Гельзенкирхене.
Мячи забили Хамес Родригес (8-я минута) и Роберт Левандовский (64).
«Шальке» является соперником московского «Локомотива» по группе в Лиге чемпионов. Клуб из Гельзенкирхена потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате и занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице. «Бавария» продлила победную серию до четырех матчей и лидирует в таблице с 12 очками.
Результаты других матчей субботы:
«Аугсбург» — «Вердер» — 2:3.
«Вольфсбург» — «Фрайбург» — 1:3.
«Герта» — «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — 4:2.
«Нюрнберг» — «Ганновер» — 2:0.
«Хоффенхайм» — «Боруссия» (Дортмунд) — 1:1.
|Доменико Тедеско
|Нико Ковач
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|14
|2
|Удары в створ
|7
|0
|Угловые
|8
|12
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Даниэль Зиберт (Германия)