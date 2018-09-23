«Тоттенхэм» обыграл на выезде «Брайтон» в матче чемпионата Англии

Встреча, прошедшая в субботу в Брайтоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У победителей отличились Харри Кейн с пенальти (42-я минута) и Эрик Ламела (76), «Брайтон» отыграл один мяч на пятой компенсированной минуте усилиями Антони Нокара.