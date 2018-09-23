«Тоттенхэм» обыграл на выезде «Брайтон» в матче чемпионата Англии
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Футболисты «Тоттенхэм Хотспур» на выезде обыграли «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче шестого тура чемпионата Англии.
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Футболисты «Тоттенхэм Хотспур» на выезде обыграли «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче шестого тура чемпионата Англии.
Встреча, прошедшая в субботу в Брайтоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У победителей отличились Харри Кейн с пенальти (42-я минута) и Эрик Ламела (76), «Брайтон» отыграл один мяч на пятой компенсированной минуте усилиями Антони Нокара.
«Тоттенхэм» набрал 12 очков и идет на пятой строчке в таблице
|Брайтон & Хоув
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1:2
Первый тайм: 0:1
|Тоттенхэм Хотспур
|Крис Хьютон
|Маурисио Покеттино
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|16
|4
|Удары в створ
|7
|5
|Угловые
|7
|15
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Крис Кавана (Англия)