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00:04 (мск), источник: Р-Спорт

«Тоттенхэм» обыграл на выезде «Брайтон» в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Футболисты «Тоттенхэм Хотспур» на выезде обыграли «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче шестого тура чемпионата Англии.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в субботу в Брайтоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У победителей отличились Харри Кейн с пенальти (42-я минута) и Эрик Ламела (76), «Брайтон» отыграл один мяч на пятой компенсированной минуте усилиями Антони Нокара.

«Тоттенхэм» набрал 12 очков и идет на пятой строчке в таблице премьер-лиги, «Брайтон» с 5 очками располагается на 13-м месте.

Брайтон & Хоув 1:2
Первый тайм: 0:1
Тоттенхэм Хотспур
22.09.2018, 19:30 основной раунд: 6-й тур Falmer Stadium
Главные тренеры
Крис Хьютон Маурисио Покеттино
Голы
90+3′ Антони Кноккарт (Ш. Даффи) 11
10 Харри Кейн 42′
11 Эрик Ламела (Д. Роуз) 76′
Составы
Мэтью Райан 1
Гаэтан Бонг 3
Шейн Даффи 4
Льюис Данк 5
Мартин Монтойя 22
Дэйви Преппер 24
Антони Кноккарт 11
Гленн Маррей 17
21′ Дэйл Стивенс 6
61′ Берам Каяль 7
74′ 79′ Ив Биссума 8
Юрген Локадиа 9
73′ Солли Марч 20
Алиреза Джаханбахш 16
22 Пауло Гассанига
2 Киран Триппьер 49′
3 Дэнни Роуз
4 Тоби Алдервейрелд
5 Ян Фертонген
15 Эрик Дайер
19 Мусса Дембеле
23 Кристиан Эриксен
10 Харри Кейн
7 Сон Хын Мин 68′
11 Эрик Ламела
27 Родригес Моура Лукас 78′
20 Деле Алли
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 16
4 Удары в створ 7
5 Угловые 7
15 Фолы 9
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Крис Кавана (Англия)
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Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тоттенхэм Хотспур
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