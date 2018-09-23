«Атлетико» в гостях переиграл «Хетафе» в матче чемпионата Испании
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Мадридский «Атлетико» обыграл на выезде «Хетафе» в матче пятого тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Мадридский «Атлетико» обыграл на выезде «Хетафе» в матче пятого тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Хетафе, завершилась со счетом 2:0 в пользу столичной команды. У победителей отличился Тома Лемар (60-я минута), а еще один мяч в свои ворота отправил игрок «Хетафе» Давид Сория (14).
«Хетафе» завершал матч в меньшинстве после удаления Ивана Алехо на 67-й минуте.
|Пепе Бордалас
|Диего Симеоне
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|1
|Желтые карточки
|2
|1
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|7
|2
|Удары в створ
|4
|1
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|15
|0
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)