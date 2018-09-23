«Атлетико» в гостях переиграл «Хетафе» в матче чемпионата Испании

Встреча, прошедшая в субботу в Хетафе, завершилась со счетом 2:0 в пользу столичной команды. У победителей отличился Тома Лемар (60-я минута), а еще один мяч в свои ворота отправил игрок «Хетафе» Давид Сория (14).