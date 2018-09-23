Текущие события
Футбол. Зарубежный
22.09
Реал1
Эспаньол0
Футбол. Зарубежный
22.09
Сампдория0
Интер1
Футбол. Зарубежный
22.09
Анже0
Тулуза0
Футбол. Зарубежный
22.09
Монпелье1
Ницца0
Футбол. Зарубежный
22.09
Реймс0
Дижон0
Футбол. Зарубежный
22.09
Сент-Этьен2
Кан1
Футбол. Зарубежный
22.09
Страсбур3
Амьен1
Футбол. Зарубежный
22.09
Брайтон & Хоув1
Тоттенхэм Хотспур2
Футбол. Зарубежный
22.09
Арсенал К1
Олимпик Д3
Футбол. Зарубежный
22.09
Шальке-040
Бавария2
Футбол. Зарубежный
22.09
Хетафе0
Атлетико2
Футбол. Премьер-лига
22.09
Ростов0
Уфа0
Футбол. Премьер-лига
22.09
Ахмат1
Оренбург1
Футбол. Зарубежный
22.09
Фиорентина3
СПАЛ0
Футбол. Зарубежный
22.09
Лилль2
Нант1
Футбол. Зарубежный
22.09
Сельта3
Вальядолид3
Футбол. Зарубежный
22.09
Эйбар1
Леганес0
Футбол. Зарубежный
22.09
Бернли4
Борнмут0
Футбол. Зарубежный
22.09
Кардифф Сити0
Манчестер Сити5
Футбол. Зарубежный
22.09
Кристал Пэлас0
Ньюкасл Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
22.09
Лестер3
Хаддерсфилд1
Футбол. Зарубежный
22.09
Ливерпуль3
Саутгемптон0
Футбол. Зарубежный
22.09
Манчестер Юнайтед1
Вулверхэмптон Уондерерс1
Футбол. Зарубежный
22.09
Львов1
Карпаты1
Футбол. Первый дивизион
10:00
Луч
Сибирь
Футбол. Премьер-лига
22.09
Арсенал Т2
Рубин2
Футбол. Зарубежный
22.09
Хоффенхайм1
Боруссия Д1
Футбол. Зарубежный
22.09
Герта4
Боруссия М2
Футбол. Зарубежный
22.09
Аугсбург2
Вердер3
Футбол. Зарубежный
22.09
Вольфсбург1
Фрайбург3
Футбол. Зарубежный
22.09
Нюрнберг2
Ганновер-960
Футбол. Зарубежный
22.09
Парма2
Кальяри0
Футбол. Зарубежный
22.09
Фулхэм1
Уотфорд1
Футбол. Премьер-лига
22.09
Динамо0
Анжи1
Футбол. Зарубежный
22.09
Мариуполь1
Александрия0
Футбол. Зарубежный
22.09
Райо Вальекано1
Алавес5
Футбол. Первый дивизион
13:00
Томь
Чертаново
Футбол. Зарубежный
13:00
Леванте
Севилья
Футбол. Премьер-лига
22.09
Енисей1
Урал2
Все события
Фоторепортажи
8«Локомотив» стартовал с поражения в Лиге чемпионов
8Хэмилтон выиграл на Гран-при Сингапура
00:06 (мск), источник: Р-Спорт

«Атлетико» в гостях переиграл «Хетафе» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Мадридский «Атлетико» обыграл на выезде «Хетафе» в матче пятого тура чемпионата Испании по футболу.

Наверх
Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в субботу в Хетафе, завершилась со счетом 2:0 в пользу столичной команды. У победителей отличился Тома Лемар (60-я минута), а еще один мяч в свои ворота отправил игрок «Хетафе» Давид Сория (14).

«Хетафе» завершал матч в меньшинстве после удаления Ивана Алехо на 67-й минуте.

Хетафе 0:2
Первый тайм: 0:1
Атлетико
22.09.2018, 19:30 основной раунд: 5-й тур Coliseum Alfonso Perez
Главные тренеры
Пепе Бордалас Диего Симеоне
Голы
13 Давид Сория 14′
11 Тома Лемар 60′
Составы
Давид Сория 13
Виторину Габриэл Антунеш 3
Бруно Гонсалес 4
Леандро Кабрера 6
56′ Дамиан Суарес 22
Франсиско Портильо 8
Мауро Арамбарри 18
Родригес Анхель 9
78′ Даконам Джене 2
Себастьян Кристофоро 15
63′ Амат Ндиай 11
67′ Иван Алехо 23
70′ Видаль Хорхе Молина 19
Серхи Гвардьола 14
13 Ян Облак
20 Хуанфран 84′
21 Люка Эрнандез
24 Хосе Хименес
6 Коке
8 Ньигес Сауль 82′
7 Антуан Гризманн
19 Диегу Коста
3 Филипе Луис 71′
2 Диего Годин
14 Родриго Эрнандес 58′
5 Томас Партей
11 Тома Лемар 80′
10 Анхель Корреа
Статистика
1 Желтые карточки 2
1 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 7
2 Удары в створ 4
1 Угловые 5
12 Фолы 15
0 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Атлетико
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Русские – враги? Почему освистали российских гимнасток на ЧМ
Владимира Кличко пригласили в Гарвард
«Динамо», где движение? Москвичи на своем поле уступили «Анжи»
«Лодочка» для Квартальнова. Как СКА выиграл у «Локомотива»
«Арсенал» и «Рубин» выдали один из лучших матчей сезона
«Ливерпуль» одержал шестую победу подряд со старта сезона АПЛ
«Реал Мадрид» вышел на первое место в чемпионате Испании
Ничейный вирус команды Карпина. «Ростов» и «Уфа» разошлись миром
Портцлайн: Панарин хочет перейти в «Рейнджерс»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь