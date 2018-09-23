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00:22 (мск), источник: Чемпионат.com

«Интер» на 94-й минуте вырвал победу в матче с «Сампдорией»

Миланский «Интер» победил «Сампдорию» в матче пятого тура итальянской Серии А.

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Источник: AP 2018

Встреча прошла в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал полузащитник Марсело Брозович, отличившийся на четвёртой компенсированной минуте второго тайма.

«Интер», набрав 7 очков, занимает 7-е место в турнирной таблице первенства Италии, «Сампдория» (7) — 8-е.

В следующем туре «Интер» на своём поле сыграет с «Фиорентиной» (25 сентября), «Сампдория» в гостях встретится с «Кальяри» (26 сентября).

Действующим чемпионом Серии А является «Ювентус», который в сезоне-2017/18 набрал 95 очков в 38 матчах. Для туринского клуба этот титул стал седьмым подряд.

Сампдория 0:1
Первый тайм: 0:0
Интер
22.09.2018, 21:30 основной раунд: 5-й тур Luigi Ferraris
Главные тренеры
Марко Джампаоло Лучано Спаллетти
Голы
77 Марсело Брозович 90+4′
Составы
Эмиль Аудеро 1
Йоахим Андерсен 3
Бартош Берешиньски 24
90+5′ Лоренцо Тонелли 26
Никола Мурру 29
Альбин Экдаль 6
Фабио Квальярелла 27
90′ Грегуар Дефрель 92
59′ Деннис Прат 10
Эдгар Баррето 8
90′ Гастон Рамирес 11
Якопо Сала 7
6′ 59′ Кароль Линетти 16
Якуб Янкто 14
1 Самир Ханданович
18 Квадво Асамоа
23 Миранда 20′
33 Данило Д`Амброзио
37 Милан Шкриньяр
8 Матиас Весино
77 Марсело Брозович
9 Мауро Икарди
14 Раджа Наингголан 83′
20 Борха Валеро 90+1′
16 Маттео Политано 60′
44 Иван Перишич
87 Антонио Кандрева 70′
11 Кейта Бальде
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 16
3 Удары в створ 3
3 Угловые 12
14 Фолы 13
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Марко Гвида (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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