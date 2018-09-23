«Интер» на 94-й минуте вырвал победу в матче с «Сампдорией»

Источник: AP 2018

Встреча прошла в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал полузащитник Марсело Брозович, отличившийся на четвёртой компенсированной минуте второго тайма.

«Интер», набрав 7 очков, занимает 7-е место в турнирной таблице первенства Италии, «Сампдория» (7) — 8-е.

В следующем туре «Интер» на своём поле сыграет с «Фиорентиной» (25 сентября), «Сампдория» в гостях встретится с «Кальяри» (26 сентября).