«Интер» на 94-й минуте вырвал победу в матче с «Сампдорией»

Встреча прошла в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Автором единственного гола стал полузащитник Марсело Брозович, отличившийся на четвёртой компенсированной минуте второго тайма.
«Интер», набрав 7 очков, занимает 7-е место в турнирной таблице первенства Италии, «Сампдория» (7) — 8-е.
В следующем туре «Интер» на своём поле сыграет с «Фиорентиной» (25 сентября), «Сампдория» в гостях встретится с «Кальяри» (26 сентября).
Действующим чемпионом Серии А является «Ювентус», который в сезоне-2017/18 набрал 95 очков в 38 матчах. Для туринского клуба этот титул стал седьмым подряд.