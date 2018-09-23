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00:28 (мск), источник: Советский спорт

«Реал» обыграл «Эспаньол» и вышел на первое место в чемпионате Испании

Футболисты «Реала» одержали победу «Эспаньолом» в домашнем матче 5-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0.

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Источник: Reuters

У мадридского клуба голом отметился Марко Асенсио (41-я минута).

После этой встречи «Реал» набрал 13 очков и вышел в лидеры примеры. «Эспаньол» с семью баллами расположился на мшестом есте.

В следующем туре «Реал» 26 сентября в гостях встретится с «Севильей», а «Эспаньол» днем ранее на своем поле сыграет против «Эйбар».

Добавим, что мадридский клуб является соперником ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов. Первую встречу команды проведут в Москве в 2 октября, ответный матч состоится в Мадриде 12 декабря.

Реал 1:0
Первый тайм: 1:0
Эспаньол
22.09.2018, 21:45 основной раунд: 5-й тур Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Хулен Лопетеги Руби
Голы
41′ Марко Асенсио 20
Составы
Тибо Куртуа 25
Альваро Одриосола 19
6′ Фернандес Иглесиас Начо 6
Серхио Рамос 4
Рафаэль Варан 5
Лука Модрич 10
77′ Каземиру 14
Марко Асенсио 20
63′ Дани Себальос 24
Лукас Васкес 17
60′ Карим Бензема 9
Мариано Диас 7
79′ Франсиско Роман Иско 22
Маркос Льоренте 18
13 Родригес Диего Лопес
16 Родригес Хави Лопес 45+2′
12 Дидак Вила
5 Эдиналду Гомес Налду
22 Марио Эрмосо
21 Марк Рока 26′
23 Эстебан Гранеро
7 Борха Иглесиас
17 Эрнан Перес 70′
9 де ла Фуэнте Серхио Гарсия
19 Пабло Пьятти 55′
11 Каррилью Леу Баптистан
10 Серхи Дардер 55′
4 Мата Виктор Санчес
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 10
5 Удары в створ 3
8 Угловые 3
5 Фолы 16
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Антонио Матеу Лаос (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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Нереализованный пенальти
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