«Реал» обыграл «Эспаньол» и вышел на первое место в чемпионате Испании

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У мадридского клуба голом отметился Марко Асенсио (41-я минута).

После этой встречи «Реал» набрал 13 очков и вышел в лидеры примеры. «Эспаньол» с семью баллами расположился на мшестом есте.

В следующем туре «Реал» 26 сентября в гостях встретится с «Севильей», а «Эспаньол» днем ранее на своем поле сыграет против «Эйбар».