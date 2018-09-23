«Реал» обыграл «Эспаньол» и вышел на первое место в чемпионате Испании
Футболисты «Реала» одержали победу «Эспаньолом» в домашнем матче 5-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0.
Футболисты «Реала» одержали победу «Эспаньолом» в домашнем матче 5-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0.
У мадридского клуба голом отметился Марко Асенсио (41-я минута).
После этой встречи «Реал» набрал 13 очков и вышел в лидеры примеры. «Эспаньол» с семью баллами расположился на мшестом есте.
В следующем туре «Реал» 26 сентября в гостях встретится с «Севильей», а «Эспаньол» днем ранее на своем поле сыграет против «Эйбар».
Добавим, что мадридский клуб является соперником ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов. Первую встречу команды проведут в Москве в 2 октября, ответный матч состоится в Мадриде 12 декабря.
|Хулен Лопетеги
|Руби
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|19
|Удары (всего)
|10
|5
|Удары в створ
|3
|8
|Угловые
|3
|5
|Фолы
|16
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Антонио Матеу Лаос (Испания)