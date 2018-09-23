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00:31 (мск), источник: ТАСС

«Витесс» под руководством Слуцкого сыграл вничью с «Ден Хагом» в чемпионате Нидерландов

ТАСС, 22 сентября. Футбольный клуб «Витесс» сыграл вничью с «Ден Хагом» со счетом 1:1 в домашнем матче шестого тура чемпионата Нидерландов. Главным тренером «Витесса» является российский специалист Леонид Слуцкий.

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Источник: Reuters

В составе «Витесса» забитым мячом отметился Тим Матавж (18-я минута), у «Ден Хаага» отличился Нассер Эль-Хайати (65). На 90-й минуте с поля был удален защитник «Витесса» Майкель ван дер Верфф.

«Витесс» набрал девять очков и занимает шестое место в таблице. «Ден Хаг» с семью очками идет девятым.

В следующем туре «Витесс» 30 сентября в гостях сыграет с «Фейенордом». «Ден Хаг» 29 сентября также на выезде встретится с «Херенвеном».

Слуцкий подписал двухлетний контракт с «Витессом» в марте текущего года. Ранее он работал главным тренером московского ЦСКА с 2009 по 2016 год, с которым трижды становился чемпионом России, дважды — обладателем Кубка и Суперкубка России. В июне 2017 года Слуцкий возглавил клуб английского чемпионшипа «Халл», в декабре того же года стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. С августа 2015 года по июль 2016-го специалист возглавлял сборную России.

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