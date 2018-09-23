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01:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Фантастический гол в Серии А, забитый в стиле Диего Марадоны

Это будет лучший гол сезона!

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В Серии А забит самый красивый гол сезона. Уже сейчас можно утверждать это с полной уверенностью, пусть идёт всего лишь 5-й тур. Форвард «Пармы» Жервиньо сотворил настоящий футбольный шедевр, заставив вспомнить о проходах Диего Марадоны.

Начало второго тайма. Вернувшаяся в элиту после банкротства и нескольких лет на дне «Парма» защищает добытое к перерыву преимущество в один мяч над «Кальяри». Гости наступают, хозяева во главе со скалоподобным экс-защитником «Зенита» Бруну Алвешем обороняются. Вынесенный мяч подбирает недалеко от своей штрафной Жервиньо. Ни для кого не секрет, что ивуарец обладает высокой скоростью и отличной техникой, но такого даже от него никто не ждал. Жервиньо смело летит в атаку через всё поле. Обходит одного за другим четырёх соперников, словно горнолыжник стойки. Последним, кого игрок «Пармы» оставляет в дураках на пути в штрафную «Кальяри», становится бывший защитник «Ливерпуля» Рагнар Клаван. Удар в ближний угол — гол! Болельщики ликуют, не веря своим глазам. Теперь Жервиньо — король «Эннио Тардини» навсегда. Теперь «Парма» опять крутая.

«Может, это и не лучший мой гол в карьере, — Жервиньо потрясает своим комментарием по окончании матча не меньше, чем проходом во время игры. — Сейчас точно не вспомню, какой лучший, но я забивал много подобных мячей. Впрочем, самое важное — победа команды. Мы должны продолжать показывать хорошую игру, и тогда добьёмся своих целей. Я не чувствую себя главным в “Парме”. Мы все вместе — команда. Важен каждый игрок, чтобы побеждать. Вообще рад быть в Италии, возвратиться в Серию А. Хорошо себя чувствую в Парме. Меня тепло приняли фанаты».

«Поздравляю Жервиньо! Мы уже много лет не видели такого гола, а “Парме” повезло, что у нас есть такой игрок, — не скрывал своего восхищения в разговоре с журналистами главный тренер Роберто Д’Аверса. — Я впечатлён качествами Жервиньо. Как и его поведением. Он понимает, что из себя представляет наша команда».

Экс-форвард «Арсенала» и «Ромы» отсутствовал в Европе 2,5 года. В январе 2016-го римский клуб продал ивуарийца в китайский «Хэбэй Чайна Форчун» за 18 млн евро (игроку дали зарплату 8 млн евро в год).

Неудивительно, что здесь уже подзабыли о Жервиньо. Пожалуй, впервые мы вспомнили о нём три недели назад, когда «Парма» принимала в 3-м туре Серии А «Ювентус». Народ ждал дебютного гола Криштиану Роналду за чемпионов Италии, а забил ивуариец. После его удара счёт стал 1:1, но «Ювентус» всё равно победил даже без вклада со стороны Роналду. Тогда замена Жервиньо на исходе часа матча удивила всех, включая самого форварда, так как без него «Парма» совсем перестала огрызаться. Д’Аверса извлёк урок из ошибки, да и физическая форма самого игрока стала лучше. Против «Кальяри» он отыграл 85 минут.

У ивуарийца контракт с «Пармой» на три года. Похоже, 31-летний форвард ещё не потерял мотивацию, несмотря на то, что китайцы без особых сожалений отпустили его свободным агентом. Значит, впереди новые шедевры от Жервиньо?

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Парма 2:0
Первый тайм: 1:0
Кальяри
22.09.2018, 16:00 основной раунд: 5-й тур Ennio Tardini
Главные тренеры
Роберто Д`Аверса Роландо Маран
Голы
20′ Роберто Инглезе 45
47′ Жерве Яо Куасси Жервинью (Л. Штулац) 27
Составы
Луиджи Сепе 55
Симоне Якопони 2
Федерико Димарко 3
Бруну Алвеш 22
31′ Риккардо Гальоло 28
Лео Штулац 5
69′ Антонино Барилла 17
Лука Ригони 32
65′ Антонио Ди Гаудио 20
Алессандро Дейола 8
86′ Жерве Яо Куасси Жервинью 27
Массимо Гобби 18
74′ Роберто Инглезе 45
Фабио Чераволо 9
28 Алессио Краньо
15 Рагнар Клаван
22 Хараламбос Ликояннис
33 Дарио Срна
56 Филиппо Романья
10 Жоау Педру
18 Николо Барелла
25 Марко Сау 34′
6 Филип Брадарич 78′
8 Лука Чигарини
21 Артур Ионицэ 60′
29 Лукас Кастро
9 Альберто Черри 60′
17 Диегу Фариас
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 16
6 Удары в створ 2
4 Угловые 11
16 Фолы 5
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Джанпаоло Кальварезе (Италия)
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