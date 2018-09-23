Фантастический гол в Серии А, забитый в стиле Диего Марадоны
Это будет лучший гол сезона!
Это будет лучший гол сезона!
В Серии А забит самый красивый гол сезона. Уже сейчас можно утверждать это с полной уверенностью, пусть идёт всего лишь 5-й тур. Форвард «Пармы» Жервиньо сотворил настоящий футбольный шедевр, заставив вспомнить о проходах Диего Марадоны.
Начало второго тайма. Вернувшаяся в элиту после банкротства и нескольких лет на дне «Парма» защищает добытое к перерыву преимущество в один мяч над «Кальяри». Гости наступают, хозяева во главе со скалоподобным
«Может, это и не лучший мой гол в карьере, — Жервиньо потрясает своим комментарием по окончании матча не меньше, чем проходом во время игры. — Сейчас точно не вспомню, какой лучший, но я забивал много подобных мячей. Впрочем, самое важное — победа команды. Мы должны продолжать показывать хорошую игру, и тогда добьёмся своих целей. Я не чувствую себя главным в “Парме”. Мы все вместе — команда. Важен каждый игрок, чтобы побеждать. Вообще рад быть в Италии, возвратиться в Серию А. Хорошо себя чувствую в Парме. Меня тепло приняли фанаты».
«Поздравляю Жервиньо! Мы уже много лет не видели такого гола, а “Парме” повезло, что у нас есть такой игрок, — не скрывал своего восхищения в разговоре с журналистами главный тренер Роберто Д’Аверса. — Я впечатлён качествами Жервиньо. Как и его поведением. Он понимает, что из себя представляет наша команда».
Неудивительно, что здесь уже подзабыли о Жервиньо. Пожалуй, впервые мы вспомнили о нём три недели назад, когда «Парма» принимала в 3-м туре Серии А «Ювентус». Народ ждал дебютного гола Криштиану Роналду за чемпионов Италии, а забил ивуариец. После его удара счёт стал 1:1, но «Ювентус» всё равно победил даже без вклада со стороны Роналду. Тогда замена Жервиньо на исходе часа матча удивила всех, включая самого форварда, так как без него «Парма» совсем перестала огрызаться. Д’Аверса извлёк урок из ошибки, да и физическая форма самого игрока стала лучше. Против «Кальяри» он отыграл 85 минут.
У ивуарийца контракт с «Пармой» на три года. Похоже, 31-летний форвард ещё не потерял мотивацию, несмотря на то, что китайцы без особых сожалений отпустили его свободным агентом. Значит, впереди новые шедевры от Жервиньо?
|Роберто Д`Аверса
|Роландо Маран
|
|
|
|
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|18
|Удары (всего)
|16
|6
|Удары в створ
|2
|4
|Угловые
|11
|16
|Фолы
|5
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Джанпаоло Кальварезе (Италия)