«Севилья» забила шесть мячей «Леванте» в чемпионате Испании

Встреча, прошедшая в воскресенье в Валенсии, завершилась со счетом 6:2 в пользу «Севильи». В составе победителей хет-трик сделал Виссам Бен Йеддер (11-я, 35-я и 45-я минуты), по голу забили Даниэл Каррису (21), Андре Силва (49) и Пабло Сарабия (59). У проигравших отличился Рохер Марти (12), а игрок гостей Симон Кьер забил мяч в свои ворота (90). На 26-й минуте игрок «Леванте» Хосе Моралес не реализовал пенальти.