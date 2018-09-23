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15:16 (мск), источник: Р-Спорт

«Севилья» забила шесть мячей «Леванте» в чемпионате Испании

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Футболисты «Севильи» в гостях одержали победу над «Леванте» в матче пятого тура чемпионата Испании.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в воскресенье в Валенсии, завершилась со счетом 6:2 в пользу «Севильи». В составе победителей хет-трик сделал Виссам Бен Йеддер (11-я, 35-я и 45-я минуты), по голу забили Даниэл Каррису (21), Андре Силва (49) и Пабло Сарабия (59). У проигравших отличился Рохер Марти (12), а игрок гостей Симон Кьер забил мяч в свои ворота (90). На 26-й минуте игрок «Леванте» Хосе Моралес не реализовал пенальти.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Севилья» с 7 очками занимает шестое место в Примере, «Леванте» с 4 очками находится на 15-й строчке.

Леванте 2:6
Первый тайм: 1:4
Севилья
23.09.2018, 13:00 основной раунд: 5-й тур Ciutat de Valencia
Главные тренеры
Лопес Пако Пабло Мачин
Голы
12′ Марти Сальвадор Рохер (А. Луна) 9
90′ Симон Кьер 4
9 Виссам Бен Йеддер (П. Сарабия) 11′
6 Даниэл Каррису (П. Сарабия) 21′
9 Виссам Бен Йеддер (П. Сарабия) 35′
9 Виссам Бен Йеддер 45′
12 Андре Силва 49′
17 Пабло Сарабия (В. Бен Йеддер) 59′
Нереализованные пенальти
27′ Х. Моралес 11
Составы
Паредес Ойер Оласабаль 13
Робер Пьер 4
20′ Серхио Постиго 15
Педро Лопес 19
Антонио Луна 22
Энис Барди 10
Борха Майораль 2
Хосе Луис Моралес 11
61′ Саньин Прцич 8
Никола Вукчевич 17
73′ Хосе Кампанья 24
Мозес Саймон 7
61′ Марти Сальвадор Рохер 9
Эммануэл Боатенг 21
1 Томаш Вацлик
3 Серхи Гомес
4 Симон Кьер
6 Даниэл Каррису
22 Франко Васкес
11 Парреу Алейш Видаль 62′
12 Андре Силва
16 Гонсалес Хесус Навас
10 Эвер Банега 63′
7 Роке Меса
9 Виссам Бен Йеддер 63′
21 Квинси Промес
17 Пабло Сарабия 73′
14 Луис Муриэль
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 20
10 Удары в створ 9
8 Угловые 4
5 Фолы 18
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Гильермо Куадра Фернандес (Испания)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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