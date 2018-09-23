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17:16 (мск), источник: БЕЛТА

БАТЭ создал видео в память об Анатолии Капском

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Клуб БАТЭ создал небольшое видео в память об Анатолии Капском. Видео размещено на официальном сайте клуба, сообщает БЕЛТА.

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Видеозарисовка сопровождается подписью: «В субботу, 22 сентября, скоропостижно скончался председатель правления ФК БАТЭ Анатолий Капский. Но память об этом человеке будет жить в оставленном им богатом наследии: в детях, внуках, в нашем любимом футбольном клубе, в добрых делах. Анатолий Анатольевич, огромное спасибо и низкий поклон Вам за все! Любим, помним, скорбим…».

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Прощание с Анатолием Капским пройдет 24 сентября. Гражданская панихида состоится с 11.00 до 13.00 на «Борисов-Арене».

Анатолий Капский — один из создателей футбольного клуба БАТЭ. В 2017 году он оставил пост гендиректора ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты».

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