Дубль Инсинье помог «Наполи» переиграть «Торино»

Встреча прошла в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
К середине второго тайма неаполитанцы забили два мяча — отличились Лоренцо Инсинье и Симоне Верди. В начале второй половины игры форвард туринцев Андреа Белотти отыграл один мяч, реализовав пенальти, однако на 59-й минуте Инсинье оформил дубль, установив окончательный счёт.
«Наполи» набрал 12 очков и занимает второе место в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Торино» (5) — на 13-м.
В следующем туре «Наполи» примет в родных стенах «Парму», а «Торино» сыграет на выезде с «Аталантой». Оба матча пройдут 26 сентября.