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17:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль Инсинье помог «Наполи» переиграть «Торино»

«Наполи» одержал победу над «Торино» в матче 5-го тура итальянской Серии А.

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Источник: AFP 2018

Встреча прошла в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

К середине второго тайма неаполитанцы забили два мяча — отличились Лоренцо Инсинье и Симоне Верди. В начале второй половины игры форвард туринцев Андреа Белотти отыграл один мяч, реализовав пенальти, однако на 59-й минуте Инсинье оформил дубль, установив окончательный счёт.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Наполи» набрал 12 очков и занимает второе место в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Торино» (5) — на 13-м.

В следующем туре «Наполи» примет в родных стенах «Парму», а «Торино» сыграет на выезде с «Аталантой». Оба матча пройдут 26 сентября.

Торино 1:3
Первый тайм: 0:2
Наполи
23.09.2018, 13:30 основной раунд: 5-й тур Olimpico Grande Torino
Главные тренеры
Вальтер Маццарри Карло Анчелотти
Голы
51′ Андреа Белотти 9
24 Лоренцо Инсинье 4′
9 Симоне Верди 20′
24 Лоренцо Инсинье 59′
Составы
Сальваторе Сиригу 39
43′ Армандо Иццо 5
Эмилиано Моретти 24
Николя Нкулу 33
31′ Томас Ринкон 88
Андреа Белотти 9
Симоне Дзадза 11
Алехандро Беренгер 21
77′ Ола Эйна 34
Витторио Париджини 27
87′ Даниэле Базелли 8
Симоне Эдера 20
62′ Суалихо Мейте 23
Роберто Сориано 6
25 Давид Оспина
23 Эльсеид Хюсай
26 Калиду Кулибали 23′
33 Рауль Альбиоль 52′
17 Марек Хамшик
7 Хосе Кальехон
14 Дрис Мертенс
24 Лоренцо Инсинье
13 Себастьяно Луперто 74′
19 Никола Максимович
30 Марко Рог 60′ 37′
5 Маркес Лоурейру Аллан
9 Симоне Верди 54′
20 Петр Зелиньски
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 16
2 Удары в створ 6
4 Угловые 6
18 Фолы 16
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Массимилиано Иррати (Италия)
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