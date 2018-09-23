Дубль Инсинье помог «Наполи» переиграть «Торино»

Источник: AFP 2018

Встреча прошла в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

К середине второго тайма неаполитанцы забили два мяча — отличились Лоренцо Инсинье и Симоне Верди. В начале второй половины игры форвард туринцев Андреа Белотти отыграл один мяч, реализовав пенальти, однако на 59-й минуте Инсинье оформил дубль, установив окончательный счёт.

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«Наполи» набрал 12 очков и занимает второе место в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Торино» (5) — на 13-м.