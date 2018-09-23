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8Победа «Ливерпуля», осечка МЮ и другие события выходных
17:06 (мск), источник: Sports.kz

«Астана» полуосновой победила «Акжайык» и оторвалась от «Кайрата» на семь очков

В заключительном матче 27-го тура Премьер-Лиги уральский «Акжайык» принимал «Астану», пишет Sports.kz.

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Чемпион страны в свете выступления в еврокубках и напряженного графика выпустил на поле полуосновной состав, который в целом выглядел лучше соперника. Счет был открыт после игры в своей штрафной Сергея Басова, пенальти четко реализовал Ричард Алмейда, через пару минут прострел Романа Муртазаева в гол превратил Алексей Щеткин, еще до завершения первой половины уральцы отыграли один мяч, ошибкой Ненада Эрича воспользовался Артур Карашаускс. После перерыва команды уже не действовали столь интересно, хотя и создали несколько моментов, в результате ничего не изменилось. 2:1 — победа «Астаны».

Теперь у «Астаны» 61 очко и она на семь опережает алматинский «Кайрат», «Акжайык» с 29 баллами остается восьмым.

«Акжайык» — «Астана» 1:2 (1:2).

Голы: Алмейда с пенальти 23 (0:1), Щеткин 26 (0:2), Карашауск 36 (1:2).

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