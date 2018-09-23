«Челси» сыграл вничью с «Вест Хэмом», прервав победную серию из 5 матчей в АПЛ

Встреча лондонских команд проходила на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счётом 0:0.
Таким образом, «Челси» после пяти подряд побед на старте нового сезона АПЛ впервые потерял очки, а «молотобойцы» впервые в сезоне сыграли вничью после четырёх поражений и одной победы в предыдущих турах.
«Челси» (16 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, «Вест Хэм» (4) — на 17-й строчке. В следующем туре подопечные Маурицио Сарри примут на своём поле «Ливерпуль», а команда Мануэля Пеллегрини сыграет в родных стенах с «Манчестер Юнайтед». Обе встречи состоятся 29 сентября.