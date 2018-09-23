«Челси» сыграл вничью с «Вест Хэмом», прервав победную серию из 5 матчей в АПЛ

Источник: AFP 2018

Встреча лондонских команд проходила на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, «Челси» после пяти подряд побед на старте нового сезона АПЛ впервые потерял очки, а «молотобойцы» впервые в сезоне сыграли вничью после четырёх поражений и одной победы в предыдущих турах.