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17:50 (мск), источник: Чемпионат.com

«Челси» сыграл вничью с «Вест Хэмом», прервав победную серию из 5 матчей в АПЛ

В матче 6-го тура английской Премьер-Лиги «Вест Хэм Юнайтед» принимал на своём поле «Челси».

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Источник: AFP 2018

Встреча лондонских команд проходила на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, «Челси» после пяти подряд побед на старте нового сезона АПЛ впервые потерял очки, а «молотобойцы» впервые в сезоне сыграли вничью после четырёх поражений и одной победы в предыдущих турах.

«Челси» (16 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, «Вест Хэм» (4) — на 17-й строчке. В следующем туре подопечные Маурицио Сарри примут на своём поле «Ливерпуль», а команда Мануэля Пеллегрини сыграет в родных стенах с «Манчестер Юнайтед». Обе встречи состоятся 29 сентября.

Вест Хэм Юнайтед 0:0
Первый тайм: 0:0
Челси
23.09.2018, 15:30 основной раунд: 6-й тур London Stadium
Главные тренеры
Мануэль Пеллегрини Маурицио Сарри
Составы
Лукаш Фабяньски 1
Фабиан Бальбуэна 4
Пабло Сабалета 5
Исса Диоп 23
Артур Масуаку 26
Деклан Райс 41
Педро Обианг 14
Андрей Ярмоленко 20
85′ Марк Нобл 16
Карлос Санчес 15
52′ 74′ Перейра Гомес Фелипе Андерсон 8
90+3′ Роберт Снодграсс 11
65′ Майкл Антонио 30
Перес Мартинес Лукас 27
1 Кепа Аррисабалага
3 Маркос Алонсо
28 Сесар Аспиликуэта
30 Давид Луиз
5 Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
7 Н`Голо Канте 50′
10 Эден Азар
22 Виллиан
2 Антонио Рюдигер 69′
24 Гэри Кэйхилл
17 Матео Ковачич 79′
8 Росс Баркли
18 Оливье Жиру 65′
29 Альваро Мората
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Удары (всего) 17
1 Удары в створ 6
1 Угловые 8
11 Фолы 9
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Майкл Лесли Дин (Англия)
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