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18:01 (мск), источник: Vesti.kz

Следующий соперник «Астаны» по Лиге Европы упустил победу над ПСЖ

Футболисты «Ренна» уступили ПСЖ в домашнем матче чемпионата Франции, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2018

Игра шестого тура Лиги 1 проходила сегодня, 23 сентября, и завершилась со счетом 1:3. На 11-й минуте «Ренн» вышел вперед после хавбека ПСЖ Адриана Рабьо, но голы Анхеля Ди Марии на 45-й, Тома Менье на 61-й и Максима Шупо-Мотинга на 83-й принесли победу гостям.

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С 18 очками ПСЖ идет на первом месте в таблице Лиги 1, а «Ренн» с семью баллами занимает 12-ю строчку из 20 команд.

Отметим, что «Ренн» — один из соперников «Астаны» по групповому раунду Лиги Европы. Команды встретятся 4 октября в столице Казахстана в рамках второго тура группы К, где также играют киевское «Динамо» и чешский «Яблонец».

В первом туре ЛЕ «Астана» в столице Украины вырвала ничью у «Динамо» (2:2), а «Ренн» на своем поле победил «Яблонец» (2:2) и возглавил таблицу группы.

Сегодня матч в чемпионате провела и «Астана», которая со счетом 2:1 в гостях победила «Акжайык» и увеличила отрыв от «Кайрата» в борьбе за чемпионство.

Ренн 1:3
Первый тайм: 1:1
ПСЖ
23.09.2018, 16:00 основной раунд: 6-й тур Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient)
Главные тренеры
Сабри Лямуши Томас Тухель
Голы
11′ Адриен Рабьо 25
11 Анхель Ди Мария 45′
12 Тома Менье 61′
17 Эрик-Максим Шупо-Мотинг 83′
Составы
Томаш Коубек 40
Дамьен Да Силва 3
Эдсон Мексер 4
19′ Рами Бенсебаини 15
90′ Амари Траоре 27
Исмаила Сарр 7
Клеман Гренье 8
Бенжамен Андре 21
62′ Джеймс Леа Силики 12
Атем Бен Арфа 18
75′ Бенжамен Буриго 14
Теосон Сьебатше 9
81′ М`Бай Ньянг 11
Ромен Дель Кастильо 22
1 Джанлуиджи Буффон
3 Преснель Кимпембе
5 Маркиньюс
14 Хуан Бернат 63′
23 Юлиан Дракслер 18′
25 Адриен Рабьо 76′
9 Эдинсон Кавани
11 Анхель Ди Мария
12 Тома Менье 87′
4 Тило Керер
6 Марко Верратти 78′
17 Эрик-Максим Шупо-Мотинг
10 Неймар 90′
24 Кристофер Нкунку
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 14
4 Удары в створ 6
9 Угловые 4
11 Фолы 17
5 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Хаким Бен Эль-Хадж (Франция)
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