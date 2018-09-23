Следующий соперник «Астаны» по Лиге Европы упустил победу над ПСЖ

Источник: AP 2018

Игра шестого тура Лиги 1 проходила сегодня, 23 сентября, и завершилась со счетом 1:3. На 11-й минуте «Ренн» вышел вперед после хавбека ПСЖ Адриана Рабьо, но голы Анхеля Ди Марии на 45-й, Тома Менье на 61-й и Максима Шупо-Мотинга на 83-й принесли победу гостям.

С 18 очками ПСЖ идет на первом месте в таблице Лиги 1, а «Ренн» с семью баллами занимает 12-ю строчку из 20 команд.

Отметим, что «Ренн» — один из соперников «Астаны» по групповому раунду Лиги Европы. Команды встретятся 4 октября в столице Казахстана в рамках второго тура группы К, где также играют киевское «Динамо» и чешский «Яблонец».

В первом туре ЛЕ «Астана» в столице Украины вырвала ничью у «Динамо» (2:2), а «Ренн» на своем поле победил «Яблонец» (2:2) и возглавил таблицу группы.