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18:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Болонья» обыграла «Рому», «Лацио» разгромил «Дженоа»

В матче 5-го тура чемпионата Италии «Болонья» принимала на своём поле «Рому».

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Источник: Reuters

Встреча проходила на стадионе «Ренато Далль’Ара» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Федерико Матьелло и Федерико Сантандер. Таким образом, «Болонья» прервала серию из четырёх матчей без побед (три поражения и ничья) с начала нового сезона Серии А, а римская команда продлила серию без побед до четырёх игр (две ничьи и два поражения).

В других матчах тура, которые проходили параллельно, «Лацио» на своём поле разгромил «Дженоа» со счётом 4:1 благодаря дублю Чиро Иммобиле и голам экс-форварда «Локомотива» Филипе Кайседо и Сергея Милинковича-Савича, а «Кьево» на своём поле проиграл «Удинезе» — 0:2.

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