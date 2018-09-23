«Болонья» обыграла «Рому», «Лацио» разгромил «Дженоа»

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Федерико Матьелло и Федерико Сантандер. Таким образом, «Болонья» прервала серию из четырёх матчей без побед (три поражения и ничья) с начала нового сезона Серии А, а римская команда продлила серию без побед до четырёх игр (две ничьи и два поражения).