Гол Хавертца принес «Байеру» победу над «Майнцем» в чемпионате Германии
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Футболисты леверкузенского «Байера» на своем поле нанесли поражение «Майнцу» в матче четвертого тура чемпионата Германии.
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Футболисты леверкузенского «Байера» на своем поле нанесли поражение «Майнцу» в матче четвертого тура чемпионата Германии.
Воскресная игра в Леверкузене завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Гол на 62-й минуте забил Кай Хавертц.
«Байер» одержал первую победу в текущем розыгрыше турнира и в следующем туре сыграет 26 сентября на выезде с «Фортуной». «Майнц» в этот же день примет «Вольфсбург».