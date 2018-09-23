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19:17 (мск), источник: Р-Спорт

Гол Хавертца принес «Байеру» победу над «Майнцем» в чемпионате Германии

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Футболисты леверкузенского «Байера» на своем поле нанесли поражение «Майнцу» в матче четвертого тура чемпионата Германии.

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Источник: AP 2018

Воскресная игра в Леверкузене завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Гол на 62-й минуте забил Кай Хавертц.

«Байер» одержал первую победу в текущем розыгрыше турнира и в следующем туре сыграет 26 сентября на выезде с «Фортуной». «Майнц» в этот же день примет «Вольфсбург».

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