Гол Хавертца принес «Байеру» победу над «Майнцем» в чемпионате Германии

Воскресная игра в Леверкузене завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Гол на 62-й минуте забил Кай Хавертц.

«Байер» одержал первую победу в текущем розыгрыше турнира и в следующем туре сыграет 26 сентября на выезде с «Фортуной». «Майнц» в этот же день примет «Вольфсбург».