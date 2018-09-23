Киевское «Динамо» после ничьей с «Астаной» выиграло первый матч за 36 дней

Игра на Олимпийском стадионе завершилась со счетом 4:0.

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В компенсированное к первому тайму время отличился Никита Бурда, на 67-й минуте отличился Беньямин Вербич, на 74-й — Томаш Кендзера, а на 87-й — Виктор Цыганков.

Эта победа помогла «Динамо» прервать неудачную серию из шести матчей, в которых было зафиксировано четыре ничьи и два поражения. До сегодняшнего дня киевляне последний раз побеждали 18 августа, когда в чемпионате со счетом 1:0 обыграли «Александрию».