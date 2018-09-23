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19:01 (мск), источник: Vesti.kz

Киевское «Динамо» после ничьей с «Астаной» выиграло первый матч за 36 дней

Футболисты киевского «Динамо» разгромили «Десну» в домашнем матче девятого тура чемпионата Украины, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра на Олимпийском стадионе завершилась со счетом 4:0.

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В компенсированное к первому тайму время отличился Никита Бурда, на 67-й минуте отличился Беньямин Вербич, на 74-й — Томаш Кендзера, а на 87-й — Виктор Цыганков.

Эта победа помогла «Динамо» прервать неудачную серию из шести матчей, в которых было зафиксировано четыре ничьи и два поражения. До сегодняшнего дня киевляне последний раз побеждали 18 августа, когда в чемпионате со счетом 1:0 обыграли «Александрию».

Напомним, «Динамо» — один из соперников «Астаны» по группе К Лиги Европы, где также играют французский «Ренн» и чешский «Яблонец». В первом туре казахстанский клуб на 95-й минуте в гостях вырвал ничью у украинской команды.

Динамо К 4:0
Первый тайм: 1:0
Десна
23.09.2018, 17:00 основной раунд: 9-й тур
Главные тренеры
Александр Хацкевич
Голы
45′ Бурда Н.  
67′ Вербич Б.  
74′ Кендзера Т.  
87′ Цыганков В.  
Составы
Бойко Д. 71
Мыколенко В. 16
Кадар Т. 44
Бурда Н. 26
Сидорчук С. 5
Вербич Б. 7
Морозюк Н. 9
Цыганков В. 15
78′ Кендзера Т. 94
Буэно В.  
86′ Буяльский В. 29
Дуэлунн М.  
21′ 80′ Гармаш Д. 19
Шапаренко Н.  
44 Паст Е.
22 Andriy Mostoviy
17 Гитченко А.
4 Anton Bratkov 7′
21 Люлька С.
7 Огиря В.
12 Картушов Е.
45 Denis Favorov
13 Luka Koberidze 89′
  Maxym Banasevich
19 Artem Favorov 72′
  Sergiy Starenkiy
20 Безбородько Д. 63′
  Dmytri Khlobas
Статистика
Желтые карточки
Красные карточки
38 Удары (всего) 5
14 Удары в створ 2
14 Угловые 3
12 Фолы 11
2 Офсайды 2
Судьи
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