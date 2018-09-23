«Валенсия» в меньшинстве сыграла вничью с «Вильярреалом»

Игра, прошедшая в воскресенье в Вильярреале, завершилась нулевой ничьей. На 58-й минуте с поля был удален полузащитник гостей Даниэль Парехо. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев провел на поле весь матч.

Следующий матч «Валенсия» проведет дома 26 сентября против «Сельты». «Вильярреал» в этот же день сыграет на выезде с «Атлетиком» из Бильбао.