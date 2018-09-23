«Валенсия» в меньшинстве сыграла вничью с «Вильярреалом»
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. «Валенсия» в меньшинстве сыграла вничью с «Вильярреалом» в матче пятого тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. «Валенсия» в меньшинстве сыграла вничью с «Вильярреалом» в матче пятого тура чемпионата Испании.
Игра, прошедшая в воскресенье в Вильярреале, завершилась нулевой ничьей. На 58-й минуте с поля был удален полузащитник гостей Даниэль Парехо. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев провел на поле весь матч.
Следующий матч «Валенсия» проведет дома 26 сентября против «Сельты». «Вильярреал» в этот же день сыграет на выезде с «Атлетиком» из Бильбао.
|Вильярреал
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0:0
Первый тайм: 0:0
|Валенсия
|Хавьер Кальеха
|Марселино Гарсия Тораль
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|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|1
|11
|Удары (всего)
|12
|1
|Удары в створ
|2
|8
|Угловые
|6
|12
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Сантьяго Хайме Латре (Испания)