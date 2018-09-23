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19:44 (мск), источник: Р-Спорт

«Валенсия» в меньшинстве сыграла вничью с «Вильярреалом»

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. «Валенсия» в меньшинстве сыграла вничью с «Вильярреалом» в матче пятого тура чемпионата Испании.

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Источник: AP 2018

Игра, прошедшая в воскресенье в Вильярреале, завершилась нулевой ничьей. На 58-й минуте с поля был удален полузащитник гостей Даниэль Парехо. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев провел на поле весь матч.

Следующий матч «Валенсия» проведет дома 26 сентября против «Сельты». «Вильярреал» в этот же день сыграет на выезде с «Атлетиком» из Бильбао.

Вильярреал 0:0
Первый тайм: 0:0
Валенсия
23.09.2018, 17:15 основной раунд: 5-й тур Estadio de la Ceramica
Главные тренеры
Хавьер Кальеха Марселино Гарсия Тораль
Составы
Андрес Серхио Асенхо 1
90′ Перес Марио Гаспар 2
Соберон Альваро Гонсалес 3
84′ Рамиро Фунес Мори 4
Виктор Руис 6
63′ Мигель Лаюн 24
Мануэль Тригерос 14
Херард Морено 7
38′ 73′ Коста Хорда Хауме 11
Санти Касорла 19
67′ Пабло Форнальс 8
Альфонсо Педраса 16
81′ Карлос Бакка 9
Карл Токо-Экамби 17
13 Норберту Мурара Нету
5 Габриэл Паулиста
12 Муктар Диакаби 22′
14 Хосе Гайя
21 Кристиано Пиччини
8 Карлос Солер
10 Даниэль Парехо 58′
11 Денис Черышев
9 Кевин Гамейро 61′
17 Франсис Кокелен
20 Ферран Торрес 56′
7 Гонсалу Гедеш
22 Санти Мина 45′
23 Миши Батшуайи
Статистика
4 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 1
11 Удары (всего) 12
1 Удары в створ 2
8 Угловые 6
12 Фолы 12
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сантьяго Хайме Латре (Испания)
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