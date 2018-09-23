ПСВ разгромил «Аякс» и упрочил лидерство в чемпионате Нидерландов
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. ПСВ одержал крупную победу над амстердамским «Аяксом» и упрочил лидирующие позиции в чемпионате Нидерландов по футболу.
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. ПСВ одержал крупную победу над амстердамским «Аяксом» и упрочил лидирующие позиции в чемпионате Нидерландов по футболу.
Встреча, состоявшаяся в Эйндховене в воскресенье, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля, в составе которых голы забили Гастон Перейро (21-я минута), Люк де Йонг (24) и Ирвинг Лосано (35).
ПСВ пока не потерял очков в текущем сезоне и возглавляет турнирную таблицу с 18 баллами, столичная команда (13) занимает второе место.