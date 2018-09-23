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21:02 (мск), источник: Р-Спорт

«Арсенал» продлил победную серию в чемпионате Англии, обыграв «Эвертон»

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Лондонский «Арсенал» выиграл четвертый матч подряд в чемпионате Англии по футболу, одержав победу над ливерпульским «Эвертоном».

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Источник: Reuters

Встреча шестого тура премьер-лиги, состоявшаяся в Лондоне, завершилась со счетом 2:0. Голы забили Александр Ляказетт (56-я минута) и Пьер-Эмерик Обамеянг (59).

«Арсенал» набрал 12 очков и поднялся на шестое место, «Эвертон» (6) располагается на 12-й строчке.

Арсенал 2:0
Первый тайм: 0:0
Эвертон
23.09.2018, 18:00 основной раунд: 6-й тур Emirates Stadium
Главные тренеры
Эмери Унаи Силва Марку
Голы
56′ Александр Ляказетт (А. Рэмси) 9
59′ Пьер-Эмерик Обамеянг (А. Рэмси) 14
Составы
Петр Чех 1
Эктор Бельерин 2
Начо Монреаль 18
Шкодран Мустафи 20
Месут Езил 10
15′ Лукас Торрейра 11
Гранит Джака 34
Александр Ляказетт 9
30′ 39′ Сократис Папастатопулос 5
Роб Холдинг 16
80′ Аарон Рэмси 8
Дэнни Уэлбек 23
69′ Пьер-Эмерик Обамеянг 14
Алекс Ивоби 17
1 Джордан Пикфорд
4 Майкл Кин
5 Курт Зума
12 Люка Динь 27′
43 Джонджо Кенни
10 Гильфи Сигурдссон
17 Идрисса Гей
26 Том Дэйвис
30 Ришарлисон
11 Тео Уолкотт 72′
14 Тосун Дженк
29 Доминик Калверт-Льюин 72′
20 Анисиу Калдейра Бернард
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 6
5 Угловые 9
17 Фолы 12
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Джон Мосс (Англия)
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