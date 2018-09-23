«Арсенал» продлил победную серию в чемпионате Англии, обыграв «Эвертон»
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Лондонский «Арсенал» выиграл четвертый матч подряд в чемпионате Англии по футболу, одержав победу над ливерпульским «Эвертоном».
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Лондонский «Арсенал» выиграл четвертый матч подряд в чемпионате Англии по футболу, одержав победу над ливерпульским «Эвертоном».
Встреча шестого тура
«Арсенал» набрал 12 очков и поднялся на шестое место, «Эвертон» (6) располагается на 12-й строчке.
|Эмери Унаи
|Силва Марку
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|6
|5
|Угловые
|9
|17
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Джон Мосс (Англия)