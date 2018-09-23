Соперник «Зенита» по ЛЕ «Бордо» обыграл «Генгам» в матче чемпионата Франции

Воскресная игра в Генгаме завершилась со счетом 3:1 в пользу «Бордо». Голы в составе победителей забили Франсуа Камано (53-я минута), Янн Карамо (80) и Николя де Превиль (90+4). У «Генгама» отличился Маркус Тюрам (70, с пенальти).