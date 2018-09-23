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23 сентября, источник: Р-Спорт

Соперник «Зенита» по ЛЕ «Бордо» обыграл «Генгам» в матче чемпионата Франции

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Футболисты «Бордо» на выезде нанесли поражение «Генгаму» в матче шестого тура чемпионата Франции.

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Воскресная игра в Генгаме завершилась со счетом 3:1 в пользу «Бордо». Голы в составе победителей забили Франсуа Камано (53-я минута), Янн Карамо (80) и Николя де Превиль (90+4). У «Генгама» отличился Маркус Тюрам (70, с пенальти).

«Бордо» — соперник санкт-петербургского «Зенита» на групповом этапе Лиги Европы. Петербуржцы встретятся с «Бордо» 25 октября на своем поле и 8 ноября во Франции.

Генгам 1:3
Первый тайм: 0:0
Бордо
23.09.2018, 18:00 основной раунд: 6-й тур Stade du Roudourou
Главные тренеры
Антуан Комбуаре Эрик Бедуэ
Голы
70′ Маркус Тюрам 11
11 Франсуа Камано 53′
8 Янн Карамо 80′
12 Николя Де Превиль 90+5′
Составы
Карл-Юхан Юнссон 1
Жордан Икоко 2
Педру Ребошу 5
Жереми Сорбон 15
Кристоф Кербрат 29
Гессума Фофана 18
Этьен Дидо 22
Маркус Тюрам 11
56′ 59′ Лебоганг Фири 6
Николя Бенезе 10
84′ Маркюс Коко 24
Йени Н`Гбакото 12
77′ Нолан Ру 26
Натаэль Жюлан 14
1 Бенуа Костиль
3 Серхи Паленсия
4 Жюль Кунде
20 Юссуф Сабали 67′
25 Пабло 68′
5 Энрике Отавиу
13 Юнусс Санкаре 18′
19 Лукас Лерагер 58′
9 Андреас Корнелиус
10 Самюэль Калу 76′
8 Янн Карамо
11 Франсуа Камано 90′
12 Николя Де Превиль
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 6
6 Угловые 4
14 Фолы 17
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Франк Шнайдер (Франция)
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