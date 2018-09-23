Соперник «Зенита» по ЛЕ «Бордо» обыграл «Генгам» в матче чемпионата Франции
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Футболисты «Бордо» на выезде нанесли поражение «Генгаму» в матче шестого тура чемпионата Франции.
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Футболисты «Бордо» на выезде нанесли поражение «Генгаму» в матче шестого тура чемпионата Франции.
Воскресная игра в Генгаме завершилась со счетом 3:1 в пользу «Бордо». Голы в составе победителей забили Франсуа Камано (53-я минута), Янн Карамо (80) и Николя де Превиль (90+4). У «Генгама» отличился Маркус Тюрам (70, с пенальти).
«Бордо» — соперник
|Антуан Комбуаре
|Эрик Бедуэ
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|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|18
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|6
|6
|Угловые
|4
|14
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Франк Шнайдер (Франция)