Соперник «Спартака» в ЛЕ «Рапид» уступил «Зальцбургу» в матче чемпионата Австрии
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Футболисты венского «Рапида» на выезде уступили «Зальцбургу» в матче восьмого тура чемпионата Австрии.
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Футболисты венского «Рапида» на выезде уступили «Зальцбургу» в матче восьмого тура чемпионата Австрии.
Игра, прошедшая в Зальцбурге в воскресенье, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.
«Рапид» является соперником «Спартака» по группе G Лиги Европы. Первый матч команд прошел 20 сентября в Вене и завершился победой «Рапида» со счетом 2:0, ответная игра состоится 29 ноября в Москве.