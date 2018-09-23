Соперник «Спартака» в ЛЕ «Рапид» уступил «Зальцбургу» в матче чемпионата Австрии

Игра, прошедшая в Зальцбурге в воскресенье, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.

«Рапид» является соперником «Спартака» по группе G Лиги Европы. Первый матч команд прошел 20 сентября в Вене и завершился победой «Рапида» со счетом 2:0, ответная игра состоится 29 ноября в Москве.