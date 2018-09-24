«Бенфика» на своем поле обыграла «Авеш» в пятом туре чемпионата Португалии

Воскресная игра в Лиссабоне завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. Голы на свой счет записали Жуан Феликс (34-я минута) и Франко Серви (62).

«Бенфика» пока не проигрывала в чемпионате страны текущего сезона и занимает первое место в турнирной таблице. «Авеш» пока не выигрывал и идет последним. Следующий матч в примейре лиссабонская команда проведет 27 сентября на выезде против «Шавеша», «Авеш» 1 октября примет «Портимоненсе».