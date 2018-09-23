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23 сентября, источник: ТАСС

Гол Криштиану Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Фрозиноне» в чемпионате Италии

ТАСС, 23 сентября. «Ювентус» одержал победу над «Фрозиноне» со счетом 2:0 в гостевом матче пятого тура чемпионата Италии по футболу.

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Источник: AFP 2018

Забитыми мячами отметились Криштиану Роналду (81-я минута) и Федерико Бернардески (90). Для португальского форварда этот гол стал третьим в составе «Ювентуса», куда он перешел минувшим летом из мадридского «Реала».

Футбол
Италия 2018/2019
Тур 5, 23.09.2018, 21:30
Фрозиноне
0Ювентус2

В турнирной таблице «Ювентус», который одержал пять побед подряд со старта сезона чемпионата Италии, занимает первое место, набрав 15 очков. «Фрозиноне» с одним очком идет 19-м.

В следующем туре «Ювентус» примет «Болонью», «Фрозиноне» в гостях сыграет с «Ромой». Обе встречи пройдут 26 сентября.

Результаты других матчей игрового дня:

«Торино» — «Наполи» — 1:3;.

«Болонья» — «Рома» — 2:0;.

«Кьево» — «Удинезе» — 0:2;.

«Лацио» — «Дженоа» — 4:1;.

«Милан» — «Аталанта» — 2:2.

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