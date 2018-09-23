Гол Криштиану Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Фрозиноне» в чемпионате Италии
ТАСС, 23 сентября. «Ювентус» одержал победу над «Фрозиноне» со счетом 2:0 в гостевом матче пятого тура чемпионата Италии по футболу.
ТАСС, 23 сентября. «Ювентус» одержал победу над «Фрозиноне» со счетом 2:0 в гостевом матче пятого тура чемпионата Италии по футболу.
Забитыми мячами отметились Криштиану Роналду (81-я минута) и Федерико Бернардески (90). Для португальского форварда этот гол стал третьим в составе «Ювентуса», куда он перешел минувшим летом из мадридского «Реала».
В турнирной таблице «Ювентус», который одержал пять побед подряд со старта сезона чемпионата Италии, занимает первое место, набрав 15 очков. «Фрозиноне» с одним очком идет 19-м.
В следующем туре «Ювентус» примет «Болонью», «Фрозиноне» в гостях сыграет с «Ромой». Обе встречи пройдут 26 сентября.
Результаты других матчей игрового дня:
«Торино» — «Наполи» — 1:3;.
«Болонья» — «Рома» — 2:0;.
«Кьево» — «Удинезе» — 0:2;.
«Лацио» — «Дженоа» — 4:1;.
«Милан» — «Аталанта» — 2:2.