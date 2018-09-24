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01:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Лион» обыграл «Марсель», Траоре сделал дубль

«Лион» выиграл у «Марселя» (4:2) в матче шестого тура чемпионата Франции.

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Источник: Reuters

В составе победителей дубль сделал Бертран Траоре.

Футбол
Франция 2018/2019
Тур 6, 23.09.2018, 22:00
Лион
4Марсель2

Также отличились Уссем Ауар и Набиль Фекир. У «Марселя» голы в активе Флориана Товена и Клинтона Нжи.

Команды с десятью очками делят пятое-шестое места, по дополнительным показателям впереди идет «Марсель». В следующем туре «Марсель» примет «Страсбур», а «Лион» на выезде сыграет с «Дижоном».

Чемпионат Франции

Лига 1

6-й тур

«Лион» — «Марсель» — 4:2 (1:1)

Голы: Ауар, 27 (1:0). Товен, 39 (1:1). Траоре, 51 (2:1). Траоре, 60 (3:1). Фекир, 74 — с пенальти (4:1). Нжи, 82 (4:2).

«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Дюбуа, Менди, Депай (Дембеле, 60), Фекир (Террье, 88), Диоп (Тузар, 75), Ауар, Ндомбеле, Траоре.

«Марсель»: Пеле, Сакаи, Амави, Чалета-Цар, Луиз Густаву, Стротман (Нжи, 76), Товен, Сансон, Пайет, Митроглу (Камара, 64), Окампос (Жермен, 64).

Предупреждения: Диоп, 30. Стротман, 35. Луиз Густаву, 66.

Удаление: Чалета-Цар, 83.

Судья: Тюрпен.

23 сентября. Лион. Стадион «Люмьер»

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