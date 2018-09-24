«Лион» обыграл «Марсель», Траоре сделал дубль
«Лион» выиграл у «Марселя» (4:2) в матче шестого тура чемпионата Франции.
«Лион» выиграл у «Марселя» (4:2) в матче шестого тура чемпионата Франции.
В составе победителей дубль сделал Бертран Траоре.
Также отличились Уссем Ауар и Набиль Фекир. У «Марселя» голы в активе Флориана Товена и Клинтона Нжи.
Команды с десятью очками делят
Чемпионат Франции
Лига 1
6-й тур
«Лион» — «Марсель» — 4:2 (1:1)
Голы: Ауар, 27 (1:0). Товен, 39 (1:1). Траоре, 51 (2:1). Траоре, 60 (3:1). Фекир, 74 — с пенальти (4:1). Нжи, 82 (4:2).
«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Дюбуа, Менди, Депай (Дембеле, 60), Фекир (Террье, 88), Диоп (Тузар, 75), Ауар, Ндомбеле, Траоре.
«Марсель»: Пеле, Сакаи, Амави,
Предупреждения: Диоп, 30. Стротман, 35. Луиз Густаву, 66.
Удаление:
Судья: Тюрпен.
23 сентября. Лион. Стадион «Люмьер»