«Барселона» в меньшинстве сыграла вничью с «Жироной», потеряв первые очки в чемпионате

Источник: AP 2018

В составе хозяев забитыми мячами отметились Лионель Месси (19-я минута) и Жерар Пике (63). У гостей дубль оформил Кристиан Стуани (45, 51). На 35-й минуте с поля был удален защитник «Барселоны» Клеман Ленгле.

Футбол Испания 2018/2019 Тур 5, 23.09.2018, 21:45 Барселона 2 Жирона 2

Месси опередил бразильца Дани Алвеса и вышел на первое место по числу матчей в чемпионате Испании среди иностранных игроков — 423.

В турнирной таблице «Барселона», которая потеряла первые очки в текущем сезоне первенства страны, делит первое место с мадридским «Реалом», в активе обеих команд по 13 очков. «Жирона» с 8 очками идет шестой.

В следующем туре «Барселона» 26 сентября в гостях сыграет с «Леганесом», «Жирона» 27 сентября примет «Бетис».

Результаты других матчей игрового дня:

«Леванте» — «Севилья» — 2:6;.

«Вильярреал» — «Валенсия» — 0:0;.