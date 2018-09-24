«Барселона» в меньшинстве сыграла вничью с «Жироной», потеряв первые очки в чемпионате
ТАСС, 23 сентября. «Барселона» сыграла вничью с «Жироной» со счетом 2:2 в домашнем матче пятого тура чемпионата Испании по футболу.
ТАСС, 23 сентября. «Барселона» сыграла вничью с «Жироной» со счетом 2:2 в домашнем матче пятого тура чемпионата Испании по футболу.
В составе хозяев забитыми мячами отметились Лионель Месси (19-я минута) и Жерар Пике (63). У гостей дубль оформил Кристиан Стуани (45, 51). На 35-й минуте с поля был удален защитник «Барселоны» Клеман Ленгле.
Месси опередил бразильца Дани Алвеса и вышел на первое место по числу матчей в чемпионате Испании среди иностранных игроков — 423.
В турнирной таблице «Барселона», которая потеряла первые очки в текущем сезоне первенства страны, делит первое место с мадридским «Реалом», в активе обеих команд по 13 очков. «Жирона» с 8 очками идет шестой.
В следующем туре «Барселона» 26 сентября в гостях сыграет с «Леганесом», «Жирона» 27 сентября примет «Бетис».
Результаты других матчей игрового дня:
«Леванте» — «Севилья» — 2:6;.
«Вильярреал» — «Валенсия» — 0:0;.
«Бетис» — «Атлетик» — 2:2.